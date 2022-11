FIM EWC: 2 nuovi team sposano la causa dell’Endurance

In un periodo di difficoltà economiche e di incertezze sotto molteplici punti di vista, l’arrivo di due nuove realtà nel contesto del FIM EWC è senza dubbio una notizia positiva. La stagione 2023 del Mondiale Endurance accoglierà infatti due nuove realtà dal Benelux, le quali hanno deciso di investire sul campionato in virtù del recente ritorno della 24h Spa EWC Motos nel calendario. Nella top class EWC esordirà l’ambizioso team KM99, mentre l’Holland Motorstore Racing sarà della partita nella Coppa del Mondo Superstock.

DAL BENELUX AL FIM EWC

Con la 24 ore di Spa Francorchamps tornata nel calendario, non bisogna pertanto stupirsi che dal Benelux sia cresciuto a dismisura l’interesse nei confronti del FIM EWC. Direttamente dal Belgio, con la presentazione dei programmi svoltasi proprio a Spa, correrà infatti KM99. Dall’Olanda ha deciso di scommettere sulle corse motociclistiche di durata l’Holland Motorstore Racing, realtà locale al primo impegno in un campionato di così alto profilo.

LE AMBIZIONI KM99 PER IL FIM EWC 2023

Partendo dal team KM99, parliamo di una struttura che, con una Yamaha YZF-R1 #99 gommata Dunlop, darà l’assalto alla top class EWC. Diretta da Mario Kupper e Gaetan Schyns oltre che dalla DG Sport Organisation (per anni impegnata con una propria squadra nell’Endurance, oggi promoter della 6 ore di Spa), questa compagine belga punta al podio per questo debutto nell’EWC. Proprio per questa ragione sono stati ingaggiati due piloti di livello come Florian Marino e Bastien Mackels, quest’ultimo presente alla recente conferenza stampa tenutasi a Spa e già sceso in pista per un primo test a Valencia. Il terzo pilota è tuttora da annunciare, ma si parla di un top rider che ha corso con un team ufficiale nel 2022.

HOLLAND MOTORSTORE NELLA SUPERSTOCK

Nella Coppa del Mondo Superstock si presenterà altresì l’Holland Motorstore Racing, prima squadra completamente olandese al via della specialità da oltre 10 anni a questa parte. Con una R1 e con il supporto di Yamaha Benelux correranno gli orange Martin van Ruitenbeek, Xavier van Duffelen e Jaivy Eikelenboom alle tre 24 ore previste dal calendario. Considerando che la prima gara in assoluto del Mondiale Endurance era andata in scena nel 1980 ad Assen, il ritorno dell’Olanda nell’EWC è senza dubbio una buona notizia…