Presentata la 24h Spa EWC Motos 2023: nuova esperienza per il pubblico

Il 2022 ha sancito il ritorno di Spa Francorchamps sulla “mappa” del motociclismo internazionale. La 24h Spa EWC Motos, nuova denominazione della gloriosa 24 ore di Liegi, ha offerto una contesa avvincente, un fantastico show (soprattutto nel corso del primo stint di gara), ma con alcuni aspetti migliorabili. Non da meno, criticità da risolvere. Proprio per questa ragione, dal 2023 la 24 ore motociclistica di Spa Francorchamps vedrà nella PHA di Claude Michy il nuovo promoter, con un contratto a lungo termine (10 anni) volto a rendere la competizione un grande evento internazionale. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Museo dell’iconico circuito belga, i diretti interessati hanno svelato alcune novità per l’edizione 2023 che si svolgerà nel fine settimana del 17-18 giugno prossimi in qualità di secondo round del Mondiale Endurance FIM EWC.

FOCUS SUL PUBBLICO PER LA 24H SPA EWC MOTOS

L’edizione 2022 ha visto la presenza di tanti spettatori, ma non così tanti. Chiaramente, per l’anno venturo, l’obiettivo sarà quello di raggiungere il target minimo rappresentato dalle 70.000 presenze, studiando diversi accorgimenti al riguardo. “Il nostro obiettivo è di migliorare di anno in anno l’evento, forti di un accordo a lungo termine“, ha ammesso Claude Michy, voluto fortemente in questo ruolo considerando la sua grande esperienza nell’organizzare il Gran Premio di Francia del Motomondiale a Le Mans. “Vogliamo che la 24h Spa motociclistica sia più di una gara, ma un’esperienza completa per il pubblico. Abbiamo previsto l’allestimento di una nuova Fan Zone con aree dedicate, usufruendo della pista di Rallycross per esibizione di stuntmen in sella alle rispettive moto“.

PROMOZIONI PER IL PUBBLICO

Le novità non sono finite qui. “La prevendita dei biglietti scatterà a novembre e per i primi 400 spettatori sarà previsto, a titolo gratuito, un grid pass per accedere alla griglia di partenza nel pre-gara“, rivela Claude Michy, confermando un biglietto unico senza differenziazione di costo e per accedere a tutte le aree extra, pit walk, paddock e fan zone comprese. “Inoltre, grazie alla disponibilità del tracciato, saranno dimezzati i costi per il parcheggio delle proprie auto o moto. Non mancherà nella Fan Zone un’area commerciale rivolta alle aziende. Il nostro obiettivo è infatti quello di riportare il motociclismo popolare in Belgio, proprio grazie alla 24 ore“.

24H SPA EWC MOTOS A GIUGNO

La 24h Spa EWC Motos sarà sempre collocata nel mese di giugno, seppur cambiando date. “Abbiamo posticipato l’evento di un paio di settimane per trovare la collocazione più idonea sotto tutti i punti di vista, anche per esigenze televisive“, ha ammesso Amaury Bertholomé, Direttore Generale del Circuit de Spa-Francorchamps. “Nel weekend precedente è in agenda la 24 ore di Le Mans e, proprio per questo motivo, abbiamo individuato nel fine settimana del 17-18 giugno la collocazione ideale“.

BMW MOTORRAD E KM99 DI CASA A SPA

L’evento vedrà al via due squadre di casa, che corrono con licenza belga. Questo il caso dello squadrone BMW Motorrad World Endurance Team, in trionfo nell’edizione 2022, rappresentato nel corso della conferenza stampa dal Team Manager Werner Daemen. Presente inoltre il neonato team KM99, compagine privata che porterà in pista una Yamaha R1 #99 preparata per la top class EWC, affidata a due top rider dell’Endurance annunciati proprio nel corso dell’evento odierno: Florian Marino e l’idolo di casa Bastien Mackels.

SOGNO MOTOGP E SUPERBIKE

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Jos Driessen, Presidente della federmoto belga FMB, il quale non ha nascosto un suo sogno. “Chissà, un giorno il Mondiale Superbike o la MotoGP torneranno a correre a Spa Francorchamps“. Prima, tuttavia, sarà indispensabile rendere la 24h Spa EWC Motos un “grande evento” del motociclismo internazionale. Con Claude Michy, artefice di quel successo di pubblico rappresentato dal GP France Moto, la strada intrapresa è quella giusta…