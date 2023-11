Superbike, Loris Baz sotto i ferri: operato alla gamba destra

Il futuro di Loris Baz è ancora incerto. Il pilota francese in attesa di definire i programmi 2024, si è sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per rimuovere le placche metalliche che gli erano state messe nella gamba destra dopo l’infortunio di marzo. La lesione era stata conseguenza del contatto con Alex Lowes durante il round Superbike a Mandalika, in Indonesia. Lo ha scritto lui stesso qualche giorno fa in un post suoi social.

“In tanti mi state chiedendo cosa farò il prossimo anno. Non è da me non dare notizie, ma la situazione era molto complicata da gestire. Non ho ancora nulla di ufficiale ma stiamo lavorando con il mio manager, i miei cari e i miei partner per definire un grande progetto per l’anno prossimo in modo che mi possa divertire e andare avanti. Nel frattempo mi prendo il tempo necessario per recuperare finalmente il cento per cento della forza della mia gamba destra. Mi sottopongo ad un intervento programmato alla caviglia destra per lasciarmi alle spalle questo infortunio che mi ha rovinato l’anno”.

Il 2023 di Loris Baz, lo ricordiamo, è stato è stato pesantemente condizionato dall’incidente avuto nella Superpole Race del round Superbike in Indonesia. In quella occasione aveva riportato la frattura del perone destro e danni ai legamenti della caviglia destra (leggi qui). Il pilota francese era tornato in pista ad Assen ed aveva conquistato un buon ottavo posto a Imola. Nelle ultime gara stagionali aveva centrato regolarmente la top 10 e sperava nella riconferma. Poi con l’arrivo di Toprak Razgatlioglu nel team BMW ufficiale, Scott Redding è stato spostato al team Bonovo Action BMW e Loris Baz si è ritrovato a piedi.

Foto Instagram Loris Baz

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon