Moto2, MMR ed il primo GP mondiale “Un successo per tutti”

C’è grande soddisfazione per il “lato italiano” che ha accompagnato la wild card Moto2 di Hector Garzo, il telaista NTS ed il team RW Racing (ora Fieten Olie). Come vi avevamo raccontato, il Team MMR di Massimiliano Morlacchi ha gestito il supporto tecnico di questa partecipazione mondiale nel corso del GP a Valencia. Per la squadra tricolore, che ha appena completato il suo secondo anno nell’Europeo Moto2, il salto mondiale è stato davvero un’occasione importante, sia a livello di prestigio che per raccogliere informazioni per il prossimo anno nell’ex CEV.

Debutto Moto2 quasi in zona punti

Hector Garzo, l’anno prossimo di nuovo in MotoE, era un ex della categoria, idem NTS che ha interrotto il programma Moto2 a fine 2021. RW Racing GP è team mondiale da anni, i “debuttanti” quindi erano solo i ragazzi di MMR. Con questo quartetto sono partite le prime prove libere di rodaggio e di studio, per iniziare a raccogliere informazioni in ottica qualifiche e gara. In una Moto2 che non vede da anni ovviamente per Garzo non era semplice farsi notare, ma s’è comunque ben comportato. Anzi la zona punti era ad un passo, ma una sfortunata caduta non ha permesso al pilota spagnolo di completare la corsa. Un finale amaro, ma come sempre contano i lati positivi, su tutto il fatto che il Team MMR ha preso le prime misure di una categoria mondiale molto combattuta.

Il punto dopo il GP Valencia

“Non posso che essere davvero molto contento dopo un finale di stagione simile” è infatti il primo commento di Massimiliano Morlacchi, proprietario della squadra italiana. “Quello di Valencia è stato un fine settimana che ha rappresentato una grande occasione per il team, importante sotto tanti punti di vista. Nonostante i pochi chilometri di test effettuati con moto e pilota, siamo comunque andati davvero molto forte.” Il risultato finale della wild card Moto2 l’abbiamo detto, ma contano altri aspetti. “Tutto questo è stato comunque un successo per tutti noi, siamo contenti che anche RW Racing e Hector siano soddisfatti da questa esperienza insieme” ha infatti rimarcato Morlacchi. “È stato un finale davvero molto formativo che porteremo al FIM Junior GP Moto2 del 2024, campionato in cui ripartiremo più agguerriti che mai”.

Foto: Team MMR