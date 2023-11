Doriano Romboni, quanto ci manchi: dieci anni senza il suo sorriso

4 luglio 2003, Doriano Romboni torna alle competizioni dopo 3 anni di assenza. Il pilota spezino era stato per anni tra i grandi protagonisti del Motomondiale. Non aveva vinto tanto, in bacheca aveva 6 vittorie e 22 podi complessivi, però aveva emozionato. I suoi duelli con Max Biaggi e Loris Capirossi sono entrati nella storia. Dopo dieci stagioni tra 125, 250 e 500 era approdato al Mondiale Superbike poi durante il Gran Premio d’Italia a Monza 1999 subisce un grave infortunio e lascia. La voglia di correre però era ancora forte, fortissima. Nel 2003 dunque rientra convinto anche dall’amico Giuliano Sartoni.

Torna ad indossare casco e tuta nel Campionato Italiano Superbike, con il Giesse, un team piccolo ma super professionale. In quegli anni il livello del tricolore è altissimo, ci sono piloti protagonisti anche nel Mondiale. Romboni corre su una moto vecchiotta ma che ha scritto la storia: la mitica Ducati 996. E’ a fine carriera ma la sua passione è grande ed il talento è rimasto intatto. Ed è così che alla sua prima gara dopo lo stop conquista subito uno splendido terzo posto dietro a Sanchini e Borciani. Romboni riesce sempre ad essere protagonista, vive una nuova giovinezza e nell’ultima gara dell’anno sale sul secondo gradino del podio, battuto solo da Lucio Pedercini. Termina in 2003 con due pole position, un secondo, un terzo ed un quarto posto su 4 gare.

L’anno dopo resta al Giesse ma gareggia sulla Yamaha R1 e torna sulla scena mondiale partecipando al Gran Premio di San Marino. Sono gli anni d’oro della SBK e già centrare la zona punti è un successo. Doriano Romboni a fine anno lascia definitivamente le competizioni ma continua a frequentare i paddock. Diventa tecnico federale e lavora anche come direttore sportivo nel team Puccetti Racing.

Il 30 novembre 2013 partecipa al SicDay, una gara amatoriale di supermotard in ricordo di Marco Simoncelli al circuito del Sagittario, a Latina. Il dramma. A 44 perde la vita uno dei piloti più amati. Sono trascorsi 10 anni da quella drammatica giornata ma il ricordo è ancora vivo. Più che mai.