Christian Horner parteciperà alla Pirelli Cup. Non è uno scherzo, non è uno pseudonimo ma semplicemente un omonimo. Sono state ufficializzate le entry list del trofeo ed il primo nome che è balzato all’attenzione è proprio quello. Le battute non sono mancate, alcuni hanno ironizzato su una possibile presenza pure di Max Verstappen ma chi frequenta i vari trofei amatoriali non si è lasciato trarre in inganno. Gli organizzatori della Pirelli Cup stessi hanno confermato che Christian Horner in questo caso è un pilota amatoriale austriaco. Nulla di strano, dunque, tranne un nome ed un cognome che in questi mesi sono stati sulla bocca di tutti.

Passando dal faceto al serio, la Pirelli Cup classe Superbike quest’anno presenta una entry list di alto livello con ben 22 piloti al via. Tra questi perfino un campione del mondo in carica dell’Endurance: Christian Gamarino, in sella alla Kawasaki (leggi qui). Sulla carta il favorito è Luca Vitali, iscritto regolarmente a tutto il campionato. L’altro pilota del CIV presente anche al monogomma Pirelli è Jarno Ioverno su BMW. Tra i piloti che punteranno ai vertici pure Doriano Vietti ed Alex Bernardi, su Aprilia. Loro cinque faranno la differenza e poteranno ad un’ulteriore crescita della Pirelli Cup. Non bisogna però sottovalutare gli altri iscritti, ad esempio Lorenzo Pertrarca, vice-campione in carica e con alle spalle una stagione nel Mondiale Moto3. Durante l’anno non si escludono wild-card di prestigio com’è successo nelle ultime stagioni con Luca Salvadori che si è divertito a gareggiare e vincere nel campionato organizzato da Idealgomme Eventi.

La Pirelli Cup scatterà il 27 e 28 Aprile a Vallelunga nell’ambito della Coppa Italia Velocità e della Coppa FMI.

Foto social