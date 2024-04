Supersport, Simone Corsi “Ad Assen ripartiamo da zero”

Simone Corsi alla vigilia del Catalunya Round del Mondiale Supersport era considerato il super favorito per la vittoria nel World Challenge, il “campionato europeo” interno al WorldSSP. Tanti pensavano che potesse lottare anche per le primissime posizioni dell’assoluta: se non per il podio, quasi. Il talento di Simone Corsi è fuori di dubbio così come la sua grandissima esperienza. L’unica piccolissima incognita riguardava la squadra, all’esordio nel Mondiale Supersport, ma il potenziale c’era tutto. Invece qualcosa è andato storto e Simone Corsi nelle due gare in Spagna non è riuscito a conquistare neppure un punto. Ora si presenta al prossimo appuntamento con una forte sete di riscatto.

“Siamo pronti per Assen e vediamo di fare un bel week-end – dice Simone Corsi a Corsedimoto – A Barcellona siamo andati semplicemente piano. Le aspettative erano altre. Sapevamo che il circuito ha poco grip ma avendo le Pirelli non eravamo troppo preoccupati: non avevamo mai avuto problemi di aderenza con queste gomme. Però a Barcellona anche quando mettevo la SCX il grip era scarso e in quelle condizioni vado un po’ in crisi, non riesco ad adattarmi. E’ stato un week-end difficile. La squadra ha lavorato e su quello nulla da dire. Io non sono riuscito a venire a capo del problema”.

In Olanda per voltare pagina.

“Vediamo se ad Assen, su un’altra pista, ci sarà un grip diverso. Ci saranno condizioni particolari perché di solito è freddo e c’è pioggia però cercheremo di riscattarci. L’obbiettivo a Barcellona era stare nei dieci invece ho faticato a stare nei venti. Ad Assen ripartiamo da zero, vediamo di fare un bel week-end e di stare più avanti”.

