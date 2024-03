Dal 22 al 24 marzo a Barcellona si correrà il primo round stagionale del World Supersport Challenge, il trofeo che si corre da quattro anni nell’ambito nel Mondiale. La serie continentale ha di fatto sostituito la Coppa Europea Supersport degli anni precedenti ma la filosofia è sempre la stessa. In pratica chi partecipa al World Supersport Challenge salta le trasferte intercontinentali (quest’anno solo quella in Australia) ma per il resto fa tutte le altre gare e conquista punti mondiali. In più può concorrere per la vittoria di questo trofeo. Nel 2021, il vincitore del titolo è stato Kevin Manfredi su Yamaha, nel 2022 Bahattin Sofuoglu su MV Agusta e nel 2023 Tom-Booth Amos su Kawasaki.

World Supersport Challenge 2024: gli iscritti

Quest’anno sono sei i piloti al via di cui ben quattro italiani. Il super favorito è Simone Corsi in sella alla Ducati Renzi Corsi. In realtà il pilota romano non è tanto focalizzato sulla vittoria del World Supersport Challenge quanto sul Mondiale vero e proprio. Per lui è essenziale conquistare degli importanti piazzamenti nell’assoluta poi il titolo europeo può arrivare di conseguenza. Altro italiano che può fare bene è Federico Fuligni sempre su Ducati ma del team Orelac Racing VerdNatura.

Diversa la situazione di Gabriele Giannini: sul suo talento non ci sono dubbi sulla moto, invece, qualche incertezza c’è. Nulla da dire sulla sua squadra, il team Prodina che lavora sempre al meglio, ma le Kawasaki private quest’anno stentano un po’. A livello di moto, sulla carta, faticherà ancora di più Raffaele De Rosa che porterà all’esordio la SRK 800 RR di QJ Motor, la prima realtà cinese a correre nel WorldSSP. La moto è ancora molto acerba quindi non ci si possono attendere risultati di rilievo.

Oltre ai quattro italiani tra i piloti al via del World Challenge ci sono due giovani australiani che gareggiano però per squadre italiane: Luke Power con la MV Agusta di Motozoo ME AIR Racing e Tom Edwards con la Ducati del D34G Racing WorldSSP Team.