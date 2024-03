Moto3, Paolo Simoncelli “C’è potenziale, coi giovani si va per gradi”

Il GP Qatar è stato il punto di partenza di una nuova stagione mondiale. Per SIC58 Squadra Corse le novità davvero non mancano, su tutto i due piloti Filippo Farioli e l’esordiente Luca Lunetta, due ragazzi italiani determinati ad emergere in Moto3. È stato però un primo round difficile anche per le nuove gomme Pirelli, a Lusail di un tipo mai provato nei test invernali. Un aspetto, non l’unico, che ha creato non poche difficoltà, come ha ammesso Paolo Simoncelli, che come sempre fa il punto della situazione alla fine di un weekend di gara.

Moto3 2024, l’inizio

“Tutto nuovo: gomme, piloti, tranne le tempistiche della Honda che come sempre tarda a mandare i pezzi”. Paolo Simoncelli inizia così il racconto del primo fine settimana Moto3 della stagione, aggiungendo un’altra difficoltà oltre a quelle già citate. “La seconda carena ci è arrivata il giovedì, spoglia di tutto. Per pura fortuna un appassionato, arrivato al box per mostrarmi una foto con Marco, si è poi rivelato un ottimo carrozziere. Ce l’ha preparata e sistemata in tempo per le qualifiche del venerdì.” La partenza di un fine settimana non semplice, la grande incognita riguardava appunto le nuove gomme Pirelli. “In Qatar è arrivata una gomma completamente diversa, sconosciuta. Immaginatevi già quanto cambia l’approccio dei piloti dai test alla gara ed ora aggiungeteci una gomma nuova con quattro turni per testarla”.

I due nuovi piloti

SIC58 schiera due punte tricolori quest’anno: Farioli alla seconda stagione mondiale, Lunetta al debutto a tempo pieno in Moto3. Una prima buona notizia è che entrambi si sono presi l’accesso alla Q2, ottenendo infine l’11^ e la 14^ casella in griglia di partenza. Non è stata una partenza perfetta per nessuno dei due. “Farioli ha perso diverse posizioni mentre Lunetta è slittato quasi in ultima posizione” ha ricordato Simoncelli. La brutta notizia è che per il bergamasco la gara finisce presto. “Dopo pochi giri ha dato una manciata di gas di troppo e viene tradito dalle gomme. Lui e tanti altri piloti hanno pagato lo scotto di non conoscerne la reazione” ha ammesso Simoncelli. Riguardo invece Lunetta, “Ha concluso una buona gara da debuttante. È arrivato a comandare il 2° gruppo finché ancora una volta le gomme non hanno mostrato il loro limite. Ha però conquistato il suo 1° faticoso punto nel mondiale”.

“C’è margine e potenziale”

Uno sfortunato zero per Filippo Farioli e subito la zona punti per Luca Lunetta. Un debutto stagionale però complesso, con problemi soprattutto di gomme di cui si sono lamentati sia in Moto3 che in Moto2. Per prima cosa però Paolo Simoncelli vuole sottolineare la fiducia riposta nei suoi piloti. “C’è del margine e anche del potenziale” ha infatti rimarcato. “Quando si parte con dei ragazzini giovani bisogna andare per gradi, stare calmi e farli sentire a proprio agio, come spero stia succedendo”. Non manca anche un commento soddisfatto per quello che s’è visto in classe minore a Lusail. “La Moto3 si conferma comunque anche quest’anno la più entusiasmante ed avvincente delle tre classi” ha infatti precisato. La prossima settimana tocca a Portimao: i due piloti conoscono bene la pista e ci hanno anche già girato con le Pirelli, sarà l’occasione per avere le prime vere risposte.

Foto: SIC58 Squadra Corse