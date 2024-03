Moto2, Celestino Vietti “Sappiamo dove dobbiamo migliorare”

Un debutto stagionale non semplice per Celestino Vietti, quest’anno pilota di punta di Red Bull KTM Ajo. Certo non sono mancate le incognite a Lusail, dalle nuove sospensioni WP alle nuove gomme Pirelli, senza dimenticare le Prove 1 totalmente nulle per pioggia. Il sabato lo possiamo definire diviso in due per il piemontese: bene nelle Prove 2, solo il 16° posto invece in griglia Moto2 alla fine delle qualifiche. Nella gara di domenica invece Vietti è riuscito nella gestione, rivelatasi fondamentale, delle nuove gomme, un aspetto che ha segnato invece la corsa di vari piloti Moto2. Ha chiuso 9°, ma questo dev’essere solo il punto di partenza: la squadra di Aki Ajo, che da tre anni consecutivi festeggia col campione di categoria, chiaramente ha grandi aspettative.

“È mancato qualcosa”

“Abbiamo capito le gomme e come dobbiamo gestire la gara, dobbiamo continuare a migliorare per le prossime corse”. Celestino Vietti ha commentato così il primo GP della stagione Moto2 2024, ammettendo anche qualche pecca. “Ci è mancato qualcosa all’inizio della gara, ma sappiamo dove dobbiamo migliorare” ha infatti aggiunto il numero #13 di KTM Ajo. All’orizzonte c’è Portimao, circuito in cui, nonostante il maltempo arrivato durante i test privati, la griglia Moto2 ha già preso le prime misure con le nuove Pirelli. Un aspetto che potrà certamente aiutare a “soffrire” meno soprattutto in gara.

Moto2, anno di novità

“Sappiamo tutti che è un anno impegnativo con le nuove gomme e le nuove sospensioni WP” ha poi sottolineato Aki Ajo. Il risultato finale non è stato eccezionale, ma il team manager finlandese preferisce guardare al processo di apprendistato per tutti riguardo alle novità per questa stagione 2024. “In ogni caso è stato un weekend promettente, soprattutto la gara” ha aggiunto. La speranza per nulla nascosta è di essere ben più vicini alle zone di vertice nei prossimi GP, scontato dire fin dall’appuntamento a Portimao. Celestino Vietti in particolare sarà ben più vicino alla zona podio? Questo lo dirà a breve la pista.

Foto: Red Bull KTM Ajo