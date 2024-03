L’esordio MotoGP del team Trackhouse, nuova squadra satellite di Aprilia, non è stato certo quello sognato. Oltre ai problemi di Raul Fernandez, anche Miguel Oliveira ha avuto le sue difficoltà. Nella Sprint ha chiuso 13°, quindi non sono arrivati punti, mentre nella gara lunga ha avuto anche il Long Lap Penalty. Una sanzione comminatagli in seguito all’incidente del GP Qatar 2023 e che non aveva ancora scontato per l’infortunio riportato in quell’occasione.

Alla fine Oliveira è riuscito a recuperare ed a prendersi il primo punto stagionale, ma c’è poco di cui essere soddisfatti. L’alfiere Trackhouse sta un po’ “rincorrendo”, anche per le difficoltà accusate durante i test invernali in sella alla nuova RS-GP, che non gli è piaciuta da subito. Testa ora al suo Gran Premio a Portimao, correrà davanti ai suoi tifosi. Il 29enne portoghese chiaramente è più che determinato a dimostrare come sia stata solo una falsa partenza, da dimenticare in fretta.

“Non sono contento”

“Sembrava un weekend molto promettente, avevamo una buona velocità sabato, ma non siamo riusciti a dimostrarlo in gara”. Miguel Oliveira non nasconde la delusione per un inizio di stagione MotoGP che chiaramente sperava fosse ben diverso. La sanzione che ci portava dall’anno scorso poi ha peggiorato ancora di più la situazione. “Il Long Lap ci ha penalizzato tanto” ha infatti ammesso. “L’ho dovuto scontare presto, quando il gruppo è più compatto, e ho perso tempo e posizioni. Ho dovuto provare a recuperare e cercare anche di salvare le gomme… Tante cose nello stesso momento”.

In seguito però, come detto, è riuscito pian pianino a risalire, sfruttando anche qualche difficoltà di gomme in più degli altri piloti MotoGP. “Ho spinto per recuperare fino alla fine, quando tutti gli altri facevano fatica e non potevano” ha infatti spiegato Oliveira. Un punto positivo di un GP non esattamente da ricordare. “Non sono davvero contento di com’è finito il weekend” ha dichiarato. “Penso ci serva ancora un po’ di tempo per tirare fuori il massimo dalla moto. Il team è in grado di farlo, ci serve solo un po’ di tempo: testa bassa e lavorare”.

Foto: Trackhouse Racing