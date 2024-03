MotoGP, Jack Miller sotto pressione: il futuro è incerto

La stagione MotoGP è appena iniziata e le voci di mercato già serpeggiano nel paddock e sulle bocche dei fan. L’arrivo di Pedro Acosta in KTM è stato subito esplosivo e già si prevede il passaggio nel team ufficiale dal 2025, prima che le sirene di mercato possano portarlo altrove. A farne le spese sarà Jack Miller, che corre la sua seconda annata con la Casa austriaca, finora senza raccogliere risultati entusiasmanti. Un solo podio nel 2023 e una caduta nel GP di Losail 2024 ha reso già in salita questo campionato.

Jack Miller in bilico

Finora solo Pecco Bagnaia ha firmato il nuovo contratto, inevitabile per il campione in carica della MotoGP. Già si fanno molte previsioni sul mercato piloti, ma sono poche le certezze. L’australiano della KTM sembra però destinato a lasciare il marchio di Mattighofen, non essendo mai stato all’altezza del suo compagno di box Brad Binder. Inevitabile che ‘JackAss’ cominci a sentire una certa pressione e gli errori commessi in Qatar rendono ancora più difficile la situazione.

L’altra faccia della medaglia è stata quella di Acosta, che ha occupato gran parte dei riflettori mediatici durante il primo round. La sua partenza a razzo, il sorpasso su Marc Marquez, la sua determinazione nel presentarsi come rivale, il nono posto all’esordio sono tutti fattori che giocano a suo favore. Già si parla di Pedro Acosta che potrebbe essere il sostituto di Jack Miller nel team ufficiale KTM. Ricordiamoci che per gli austriaci il giovane rookie spagnolo è considerato un talismano, un pupillo da preservare ad ogni costo. Potrebbero bastare poche gare per assicurargli già il posto nel team ufficiale. A quel punto Jack Miller dovrà trovare un nuovo costruttore MotoGP e non sarà un’impresa facile…

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon

Foto: Instagram @jackmilleraus