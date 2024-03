Fermin Aldeguer dalla 999 giocattolo alla Ducati MotoGP

Nel calcio si tratta di una conclamata consuetudine, persino ridondante. Quando un calciatore viene presentato dalla sua nuova squadra, professa di aver sognato di indossare questa maglia sin da bambino. Un po’ come in Formula 1: nel corso degli anni quanti piloti Ferrari hanno dichiarato di aver giocato con le “macchinine rosse” fin da piccini? Beh, in ambito motociclistico, una storia del genere è successa per davvero! Prendete Fermin Aldeguer, ingaggiato da Ducati per il biennio 2025-2026 (con opzione per le due successive stagioni) in MotoGP. Lui sì, quando ancora gattonava, con le moto rosse ci giochicchiava.

IL SOGNO DUCATI DI FERMIN ALDEGUER

Lo si può scorgere dalla foto d’apertura che vi proponiamo. Uno scatto che ritrae Fermin a 3 anni compiuti con accanto una Ducati 999 radiocomandata della Chicco. Mai avrebbero pensato in famiglia Aldeguer che, 17 anni più tardi, il loro baby-prodigio sarebbe salito in sella ad una DesmosediciGP con contratto diretto con la casa di Borgo Panigale.

STORIA INCREDIBILE

D’altronde, se vogliamo, Fermin Aldeguer ci ha abituato a storie incredibili che lo riguardano. La sua scalata all’élite del motociclismo ha vissuto battute d’arresto in un vero e proprio percorso ad ostacoli. Qui sì, senza scherzi, con ben poco da giocare. Nel 2020, prossimo ad esordire nel Mondiale JuniorGP (o CEV Moto3 che dir si voglia) da terzo classificato della European Talent Cup nella stagione precedente, si ritrovò a piedi. Il suo team non confermò all’ultimo il programma per mancanza di budget, con il murciano, suo malgrado, senza una sella per la preferenziale via d’accesso al Mondiale Moto3. Parliamo di 5 anni or sono, non 20: nel motociclismo sostanzialmente l’altro ieri!

PERCORSO DALLA SUPERSTOCK 600 ALLA MOTOE

Oggi Fermin Aldeguer viene celebrato come il primo “prodotto” della MotoE (ci corse nel 2021 con il team Aspar) a correre in MotoGP. Verissimo, ma c’è di più. In quel tormentato inverno 2019-2020, prese la decisione di correre nella classe Superstock 600 dell’Europeo Moto2. Vincendola, ovviamente, guadagnandosi poi una Speed Up/Boscoscuro Moto2 per la stagione successiva, anche qui laureandosi Campione Europeo con il team Ciatti.

LA DUCATI MOTOGP NEL FUTURO

Il più giovane poleman nella storia del Mondiale Moto2 e terzo classificato 2023 con 5 vittorie all’attivo adesso può guardare al futuro con il sorriso. Certo del passaggio in MotoGP con Ducati, senza dover vivere incertezze contrattuali. Potendo divertirsi: da piccino con una 999 giocattolo, nel futuro con la DesmosediciGP bramata da tanti suoi colleghi.