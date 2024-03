Supersport, VFT Racing “Puntiamo alla top 10 in tutte le gare”

Il VFT Racing è stato subito protagonista nel primo round del Mondiale Supersport ed ora punta a stare costantemente nelle posizioni che contano. La squadra diretta da Fabio Menghi, ingegnere ed ex pilota di buon livello, sta lanciando Yeray Ruiz, undicesimo in entrambe le manche a Phillip Island. Il ventenne spagnolo frequenta il paddock della Superbike da alcuni anni però è alla sua prima stagione completa in Supersport. In precedenza aveva corso nella Supersport 300 ed aveva fatto un paio di gare della R3 Blu Cru Cup conquistando una vittoria ed un secondo posto. Sicuramente è un talento da tenere d’occhio.

“Sono molto soddisfatto di com’è andata in Australia perché il ragazzo è giovane, ha voglia, è un gran lavoratore e crea un clima tranquillissimo – racconta Fabio Meghi a Corsedimoto – lavorare con lui è bellissimo. Aveva centrato la top 10 in entrambe le gare poi lo hanno penalizzato leggermente però va bene. Se riusciamo a fare emergere il suo potenziale è un ragazzo che ci può far divertire”.

A quali risultati può ambire il VFT Racing quest’anno?

“Noi dobbiamo puntare alla top 10 in tutte le gare poi se il ragazzo inquadra bene la categoria può fare qualcosa in più però bisogna essere onesti: l’obbiettivo è quello. Poi è chiaro, normale, lui come tutti i piloti vorrebbe fare il podio in tutte le gare. Mi piacerebbe portarlo avanti negli anni”.

Il livello è più alto rispetto al 2023?

“Sì, secondo me sì. Ogni anno ci sta stupendo perché è sempre più alto. Il fatto che Bulega abbia fatto quei risultati in Superbike ha alzato la considerazione che ha la gente di quel campionato e ci rende orgogliosi. Ha stravinto Bulega mentre tutti pensavano che avesse stravinto la Ducati. Io lo avevo sempre detto che Nicolò stava facendo la differenza come stanno facendo Manzi o anche Montella che secondo me è quello più papabile.I ragazzi della Supersport vanno tutti fortissimo ma loro sono un bell’esempio da guardare”.

Quali sono le aspettative per il secondo round del Mondiale Supersport?

“Mi piace talmente tanto lavorare con il mio pilota che non vedo l’ora che arrivi. Secondo me possiamo fare bene però stiamo con i piedi per terra”.

Foto social