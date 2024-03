MotoGP, Raul Fernandez: un problema elettrico rovina il GP Qatar

Partire proprio con il piede sbagliato. Raul Fernandez non ha avuto davvero fortuna nel primo GP del 2024. Su tutto spicca però il problema tecnico in griglia nella domenica a Lusail, che ha portato prima al ritardo nel via della gara e poi alla corsa del pilota Trackhouse per recuperare la seconda Aprilia. Inevitabilmente ha iniziato il giro di ricognizione da lì, per poi partire ultimo in griglia, prima di chiudere prematuramente la gara. Certo il team americano si aspettava un debutto ben diverso, purtroppo nemmeno Oliveira ha brillato, ma ci si è messo pure l’episodio sfortunato che ha causato ancora più problemi a Fernandez. Testa già al prossimo round in Portogallo, lo spagnolo mira a fare ben di più di quanto s’è visto al debutto stagionale in Qatar.

Problemi in griglia

“Sono molto frustrato.” Queste le prime parole di Raul Fernandez alla fine di un GP neanche iniziato. “Dopo il warm up pensavo avessimo ben di più di quanto s’è visto, ma in griglia abbiamo avuto un problema elettrico e non sono riuscito ad usare quella moto.” Dopo i tentativi assieme al team quindi deve abbandonare la RS-GP, correre in pit lane e recuperare la seconda moto. “Avevamo gomme usate ed è stato difficile da gestire” ha ammesso Fernandez, che dopo circa metà gara è tornato al box e ha abbandonato definitivamente la corsa. Non era esattamente così che sperava di iniziare il Mondiale MotoGP 2024, il suo secondo anno in sella ad una Aprilia…

Fernandez guarda avanti

Nonostante tutto, il #25 vuole mantenere lo spirito positivo. “Abbiamo visto che siamo molto competitivi. Dobbiamo continuare a migliorare e speriamo di non avere più problemi del genere” ha infatti sottolineato fiducioso Raul Fernandez. Come detto inizialmente, non è stata certo la partenza sperata: ha chiuso 14° nella Sprint, quindi ben lontano dai punti, e s’è poi visto costretto al ritiro nella gara lunga dopo il guaio in griglia. Un doppio zero certamente non in linea con le aspettative né del pilota né del nuovo team satellite Aprilia. Tra due settimane la sfida riprende in Portogallo, potrebbe essere la prima occasione per avere risposte più concrete.