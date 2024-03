MotoGP, Quartararo frustrato: “Perché la Yamaha è così lenta?”

Inizio complicato per la Yamaha in questa stagione MotoGP 2024. I risultati ottenuti da Fabio Quartararo e Aleix Rins del primo weekend in Qatar sono stati negativi. Se al secondo va comunque dato tempo per adattarsi alla M1, invece il francese ha incassato un distacco dal vincitore di 12″8 nella sprint (12° posto) e di 17″7 nella gara lunga (11°). E domenica la top 10 era distante 4″5. C’è tanto lavoro da fare, indubbiamente.

MotoGP Qatar, la frustrazione di Quartararo

Ovviamente il campione MotoGP 2021 non può che prendere atto della situazione: “Siamo ancora molto lontani – riporta The-Race.com – e ovviamente è difficile, perché conosco il mio potenziale e so dove posso essere. Siamo più lontani rispetto all’anno scorso. Siamo migliorati un po’, ma Ducati, KTM e Aprilia sono progredite ancora e più veloci del 2023. Il divario tra noi e i costruttori europei è aumentato. Anche Honda sta faticando tanto, ma in gara mi sembrava che noi fossimo messi peggio“.

I primi giri sono problematici per Quartararo, che con la M1 non riesce a essere incisivo come negli anni migliori, anche perché la moto ha smarrito le sue qualità principali: “Il problema è che il potenziale che abbiamo nel primo giro è basso. Non siamo in grado di andare veloci come i primi. Ho fatto un’ottima partenza, mi sono messo dietro a Espargaro e Acosta, ma appena ci sono le curve lunghe veloci siamo lenti. Questo era il nostro punto di forza nel 2021, riuscivo a guadagnare sulle Ducati, e adesso è il nostro punto debole. Ci stiamo interrogando sul perché“.

Yamaha in ritardo rispetto a Ducati, KTM e Aprilia

Rispetto alla Sprint, il distacco finale nella gara lunga è stato superiore di 5″ e Fabio non sa darsi spiegazioni: “Siamo lontani in ogni caso, ma perché non siamo in grado di andare veloci nella sprint race? Questa è la domanda“.

Quando gli è stato chiesto se la Yamaha attuale sia la peggiore moto che ha guidato in termini di competitività, ha risposto in modo netto: “Rispetto al livello attuale, direi di sì. Ma abbiamo fatto dei miglioramenti, quindi è qualcosa di difficile da dire. Ma come livello della nostra moto rispetto alle altre è vero che siamo più lontani che mai“.

Foto: Yamaha MotoGP