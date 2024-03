Non cambia la storia quando si tratta di MotoGP Sprint. Jorge Martin è di nuovo il re della mini-gara del sabato, il primo a toccare quota 10 trionfi in queste corse. Non è un podio tutto Ducati, ma anzi si inseriscono di forza la KTM di Brad Binder e la Aprilia di Aleix Espargaro, mentre il campione in carica Francesco Bagnaia chiude 4°. Rischia Marc Marquez, che comunque già dimostra di essere molto, molto vicino… Niente male Pedro Acosta, che si prende un solidissimo ottavo posto e quindi la zona punti alla sua prima gara in classe regina! La cronaca della corsa del sabato a Lusail.

MotoGP Sprint, i primi giri

Dopo le prime qualifiche, tocca alla prima mini-gara dell’anno, ovvero gli 11 giri che compongono la MotoGP Sprint. Super scatto della prima fila, con Jorge Martin che passa subito al comando, ma è una partenza da ricordare anche per Brad Binder, che subito si piazza alle spalle dello spagnolo, con Espargaro ed il duo Ducati factory che seguono a ruota, Partenza non proprio perfetta invece né per Marc Marquez né per Pedro Acosta, che perdono qualche posizione. Situazione particolare e già vista l’anno scorso per Miller: dopo una buona partenza subisce alcuni sorpassi, incluso quello del rookie GASGAS. Finisce presto invece la gara di Di Giannantonio, con una buona dose di rischio: l’alfiere VR46 cade in pista e proprio dietro di lui ci sono svariati piloti che, fortunatamente, passano senza toccarlo!

Marc Marquez vicinissimo

La situazione si stabilizza quando si compone un sestetto di piloti MotoGP al comando. Il tentativo di fuga di Martin e Binder non ha avuto esito, visto che Bagnaia, Espargaro, Marc Marquez e Bastianini si sono riagganciati. Anzi, il #93 arriva vicinissimo a Bagnaia 3°, prima di un piccolo rischio che gli fa anzi perdere la 4^ posizione a vantaggio di Espargaro. L’alfiere Aprilia sul finale ci prova, mette nel mirino Bagnaia e lo passa, ma il campione MotoGP non ci sta e risponde immediatamente. Espargaro però ci riprova, stavolta il tentativo sarà quello valido per il terzo gradino del podio. Trionfa nettamente Jorge Martin, ma dietro alla sua Ducati ci sono una KTM ed una Aprilia, prima di trovare altre quattro rosse. Pedro Acosta già a punti al debutto in MotoGP, Honda e Yamaha purtroppo ripartono dall’anonimato…

Foto: Prima Pramac Racing