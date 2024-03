MotoGP, Jorge Martin felice a metà: “È tornato il problema del test”

Pole position e vittoria nella sprint, un sabato fantastico per Jorge Martin nel primo gran premio MotoGP del 2024. Il vice-campione dello scorso anno ha iniziato alla grande, confermandosi velocissimo e determinato a lottare un’altra volta per il titolo. Chiaramente, bisognerà capire quale sarà lo scenario nella gara di domenica: consumo e gestione gomme fondamentali. Al parco chiuso ha ammesso di aver rischiato di cadere e di avere qualche problema di chattering da risolvere.

MotoGP Qatar, Jorge Martin dopo la Sprint

Il pilota spagnolo ha fatto la sua analisi a Sky Sport MotoGP: “Alla fine sentivo ancora il motore di Binder vicino… Abbiamo tenuto un bel ritmo soprattutto all’inizio, poi verso la fine non era facile mantenere un passo così competitivo e non so perché abbiamo sofferto. Speriamo di fare uno step per domani, perché questo passo non serve per vincere“.

Si parla poi della gara di domenica, dove il passo sarà diverso da quello di oggi e che per Martin può risultare complicata perché è riemerso un problema che non si aspettava: “Non sarà così facile. Durante il weekend sono riuscito a fare 52.5 facile, in gara fare 52.8 e 52.9 era abbastanza difficile perché è tornato un po’ il problema del test. Domani speriamo di trovare qualcosa per fare un ritmo costante“.

Cosa è successo negli ultimi giri?

Le Ducati hanno avuto un calo negli ultimi giri, a differenza di Aprilia soprattutto. In vista di domenica bisogna valutare questo aspetto. Jorge risponde così: “Dobbiamo guardare bene i dati e capire come migliorare. Penso che riusciremo anche noi a fare questo step“.

Infine, al pilota del team Prima Pramac Racing è stato chiesto qualche dettaglio in più del problema che accusato, ovvero quelle vibrazioni al posteriore che lo avevano infastidito già nell’ultimo test a Lusail: “È un problema che cresce durante i giri, alla fine era veramente complicato. Non so quanto posso parlarne, però sono sicuro che troveremo una soluzione“.

Foto: Michelin Motorsport