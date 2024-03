Moto2 Qatar: Aron Canet porta Fantic in pole, GP finito per Dixon

Aron Canet e Fantic, un binomio da pole position nel primo Gran Premio dell’anno. Questo il risultato delle prime qualifiche Moto2 di questo 2024, in una top 4 curiosa, comporta da piloti spagnoli in strutture italiane. Un pizzico di tricolore prima di trovare Tony Arbolino, il migliore dei nostri ed al via in seconda fila. Non brilla Fermin Aldeguer, ma fa ancora peggio Celestino Vietti, solo 16° in griglia. Da riportare invece che Jake Dixon ha concluso il suo GP del Qatar dopo l’incidente del primo turno di giornata, Aspar Team continua solamente con Izan Guevara.

Moto2 Q1: Foggia resta fuori

Non c’è Jake Dixon dopo il botto delle Prove 2. Nel corso di questa sessione arriva un aggiornamento: non sono state riscontrate fratture al Centro Medico né con la TAC in ospedale, ma il trauma c’è comunque a causa del violento highside di cui è stato protagonista. Il pilota britannico non è idoneo per il GP Qatar, il suo fine settimana si è concluso.

È battaglia serrata intanto in pista per le quattro posizioni utili per passare al turno successivo, ci sono anche tentativi interessanti da parte del rookie Oncu, che perde però tanto nel terzo settore e vanifica i tempi. Svetta Joe Roberts, uscito solo sul finale e volato in testa, passano il turno anche Albert Arenas, Barry Baltus e Jeremy Alcoba.

Q2: Aron Canet e Fantic da record

Abbiamo i nomi dei 18 piloti, scatta ora la prima battaglia dell’anno per la pole position in Moto2. Non va benissimo però a Zonta van den Goorbergh, che mette a referto una scivolata alla curva 16. In seguito rischia anche Ai Ogura, ma è solo uno scossone ed il neo alfiere MT Helmets-MSi può continuare. Il nome che invece vola presto al comando e non sembra voler mollare è Albert Arenas, che precede quattro suoi connazionali. Sul finale però più un pilota mira a scalzarlo: alla fine arriva Aron Canet, che polverizza ancora il record del circuito e si prende la prima pole del 2024.

Foto: motogp.com