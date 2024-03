Moto3 Qatar: Holgado mette il turbo ed è pole, Bertelle 5°

Sembrava che nessuno potesse limare il super crono stampato da Ivan Ortola all’inizio della Q2. Questo fino alla bandiera a scacchi: è il momento di Daniel Holgado, che piazza un crono nuovamente da record e si prende la prima pole Moto3 della stagione! Brillano gli spagnoli, che monopolizzano le prime quattro posizioni in griglia allo scadere di queste qualifiche. L’assalto finale nel “traffico” non premia i nostri, anche se Matteo Bertelle limita i danni e si prende la seconda fila, nei dieci anche Riccardo Rossi. Ricordiamo che la griglia Moto3 ha un pilota in meno, David Almansa, infortunatosi alla mano sinistra nelle Prove 1.

Q1: duo SIC58 in evidenza

Lunetta, Farioli e Carraro sono gli italiani protagonisti di questa prima sessione di qualifiche Moto3. Quattro i posti a disposizione per accedere al turno successivo, ma sono tanti i piloti che li vogliono. Come anche il rookie Piqueras, che ancora accusa fastidi ad una spalla, un problema che già l’aveva costretto a saltare i test a Jerez, o Whatley, che nel primo giorno in Andalucia aveva accusato una lesione ad un dito. Grandi protagonisti del turno però sono proprio i due ragazzi di SIC58, nonostante soprattutto il caos ormai consueto nel finale del turno. Farioli è scatenato e chiude molto vicino al nuovo record assoluto di Rueda, con lui passano anche Piqueras, Lunetta e Furusato.

Moto3 Q2: super Daniel Holgado

Cinque italiani in questo turno valido per la conquista della prima pole position Moto3 della stagione 2024. Da rimarcare anche la presenza dell’esordiente Jacob Roulstone, che sta ben figurato fin dai test invernali, o del sostituto Vicente Perez, in bella evidenza nelle prove precedenti dopo un venerdì di rodaggio. Da subito scattano i noti giochi di scia, con annessi rischi, finché Ivan Ortola non prende la testa della classifica con il nuovo record assoluto a Lusail. Sosta al box, in evidenza Veijer in pista da solo (e provvisoriamente risalito in 5^ piazza), per poi ripartire per l’assalto finale a 3 minuti dalla fine, con l’inevitabile “traffico”. Ma è in questa situazione che arriva un lanciatissimo Daniel Holgado: è un tempo da record, la pole position è sua! Prima fila, anzi top 4 tutta spagnola, Matteo Bertelle scatterà dalla 5^ posizione.

Foto: Red Bull GASGAS Tech3