MotoGP Qatar: Martin pole da record, Bagnaia e Marquez in 2^ fila

Ancora un record riscritto, stavolta valido per la prima pole MotoGP del 2024. Ci pensa Jorge Martin, che si prende così la prima casella in questo GP inaugurale della nuova stagione mondiale davanti ad Aleix Espargaro ed a Enea Bastianini. Francesco Bagnaia 5° si trova accanto Marc Marquez, Pedro Acosta pronto a ruggire dall’8^ casella in griglia. Tempi vicinissimi, basta un nulla per scattare un po’ più indietro… Ecco come sono andate le prime qualifiche dell’anno.

GP Qatar, il nuovo programma a Lusail

MotoGP Q1: Bezzecchi che succede?

A sorpresa troviamo anche il duo Trackhouse Aprilia, che proprio nei minuti finali delle Prove non è riuscito a migliorarsi, finendo fuori dalla top 10. I posti per il turno successivo sono solo due e ci sono tanti nomi che tenteranno l’assalto. Non mancano problemi per i due ex Suzuki: Alex Rins si vede costretto a spingere la sua M1 fino al box, Joan Mir scivola poco dopo alla curva 16. Le prime due posizioni sembrano ormai nelle mani di Raul Fernandez, una Aprilia, e Johann Zarco, l’unica Honda in grado di provare a prendersi la Q2. Ma ecco che all’ultimo Jack Miller gli nega questa soddisfazione, assicurandosi il 2° posto utile per soli 11 millesimi. Mai in gioco invece Marco Bezzecchi, cosa sta succedendo al 3° nella classifica iridata della MotoGP 2023?

Q2: Jorge Martin prende il volo

Abbiamo i nomi dei 12 piloti protagonisti di questa sessione, è caccia alla prima pole position della stagione MotoGP 2024. Non solo, in breve tempo abbiamo un nuovo record assoluto a Lusail, cancellando già quello di Alex Marquez delle Prove precedenti. Come sempre però dobbiamo aspettare gli ultimi minuti del turno per sapere la griglia di partenza della prima Sprint e del primo GP della stagione. Si chiude prematuramente il turno di Raul Fernandez per caduta, alla bandiera a scacchi scivola anche Brad Binder, mentre in precedenza l’ultimo settore si è rivelato determinante sia per Bastianini che per Marc Marquez, che non riescono a migliorarsi. Ottimo risultato comunque per il #93, Pedro Acosta è già in top 10.

Foto: Michelin Motorsport