Il velocissimo tracciato di Villa Langostura, in Patagonia, ospita l’apertura del Mondiale Motocross ’24. Un evento che il promoter Infront ha voluto conservare a tutti i costi, nonostante il difficile momento economico attraversato dal Paese sudamericano, che ha comportato la cancellazione della tappa MotoGP. Sarà una stagione stellare perchè nella top class l’iridato in carica Jorge Prado, pupillo GasGas affronterà due colossi del motocross: l’olandese Jeffrey Herlings, stella KTM, e lo sloveno Tim Gajser, con la Honda schierata direttamente da HRC. Possibili outsider il tenace Romain Febvre, rimasto fedele alla Kawasaki, e l’astro nascente transalpino Maxime Renaux, punta Yamaha.

Andrea Adamo per il bis?

Le attenzioni degli appassionati italiani saranno calamitate da Andrea Adamo (KTM), campione del Mondo 2023. Il siciliano proverà a confermarsi, anche se la concorrenza non manca. In questo articolo il panorama completo dei piloti italiani impegnati nel Mondiale. Il GP Patagonia passerà agli annali anche per il debutto della Triumph che si affaccia sulla scena iridata del Motocross con la TF 250-X. L’anno prossimo sbarcherà anche l’attesissima Ducati attualmente in fase di sviluppo nel campionato tricolore.

Gli orari in pista e i collegamenti streaming e TV (fuso Italia)

Sabato 9 marzo

14:45 MX2 prove libere (diretta MXGP-TV.com)

15:15 MXGP prove libere (diretta MXGP-TV.com)

17:20 MX2 prove ufficiali (diretta MXGP-TV.com)

18:00 MXGP prove ufficiali (diretta MXGP-TV.com)

19:25 MX2 Gara qualifica (diretta MXGP-TV.com)

20:10 MXGP Gara qualifica (diretta MXGP-TV.com)

Domenica 10 marzo

13:25 MX2 warm up

13:45 MXGP warm up

16:15 MX2 Gara 1 (diretta MXGP-TV.com e RayPlay, differita Eurosport lun 11 ore 08)

17:15 MXGP Gara 1 (diretta MXGP-TV.com e RayPlay, differita RaiSport ore 23:00)

19:10 MX2 Gara 2 (diretta MXGP-TV.com e RaiPlay, differita Eurosport lun 11 ore 10:30)

20:10 MXGP Gara 2 (diretta MXGP-TV.com e RaiPlay differita RaiSport ore 24:00)

