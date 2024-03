MotoGP Qatar, Prove: Alex Marquez da record, Acosta in Q2 dopo la caduta

Anche in MotoGP parliamo di record riscritti, non sorprende invece rivedere le Ducati che dettano il passo. Ci pensa stavolta Alex Marquez, che chiude il turno con il nuovo miglior tempo assoluto a Lusail, davanti ad altre tre Rosse. Francesco Bagnaia rimedia ad una prima giornata anonima, sempre in bella evidenza Pedro Acosta che, dopo una scivolata, risale e si prende il secondo turno di qualifiche. Oltre ad essere il miglior pilota KTM in classifica… C’è anche Marc Marquez, così come Maverick Vinales con la seconda moto. In sequenza tocca alle qualifiche, ma vediamo intanto com’è andata.

GP Qatar, la nuova programmazione a Lusail

MotoGP, chi andrà in Q2?

Col cambio di programma a causa del maltempo, si decide oggi la top 10 che passerà direttamente alla seconda sessione di qualifiche. Osservato speciale oggi l’iridato MotoGP in carica Bagnaia, che ieri non ha brillato ed oggi è chiamato a rifarsi. Anche per rispondere alle stelle di Libere 1 e Libere 2 a Lusail, ovvero Marc Marquez e Pedro Acosta. A referto intanto il primo incidente per Marini coi colori Repsol Honda, una scivolata alla curva 2, mentre poco dopo Vinales deve fermarsi per un problema tecnico alla sua Aprilia, con annessa “fumata bianca” proprio davanti a Raul Fernandez che gli era appena dietro. Non è ben chiaro cos’è successo, per precauzione Vinales riparte pochi minuti dopo con la seconda moto.

Di nuovo intanto Pedro Acosta è determinato a farsi vedere ancora ed a 25 minuti dalla fine è proprio il rookie GASGAS Tech3 a volare al comando! Un super giro a cui segue però una scivolata nella ghiaia alla curva 5, senza conseguenze. A referto un guizzo Aprilia con Miguel Oliveira, che piazza un ottimo giro e si porta al comando. Ma è solo l’inizio, i tempi continuano ad abbassarsi ed ecco anche pure in MotoGP il record assoluto viene frantumato. Ci pensa Jorge Martin, che abbassa di mezzo secondo il crono di 1:51.762 che apparteneva a Luca Marini dall’anno scorso. Si continua a passo di record, la caduta di Miller alla curva 1 però congelerà la classifica ad un minuto dalla fine. Il turno si conclude con anche un incidente per Morbidelli alla curva 5, senza conseguenze.

La classifica

Foto: motogp.com