Il calvario di Franco Morbidelli continua, anche dopo il passaggio da Yamaha alla Ducati del team Pramac. L’intervento al ginocchio nell’estate del 2021 ha rappresentato uno spartiacque nella carriera del vicecampione del mondo di MotoGP 2020. Il salto alla Yamaha factory non ha portato risultati incoraggianti, tanto da scegliere un cambio di costruttore e mettersi in sella alla Desmosedici ufficiale. Cinque settimane fa un altro infortunio in allenamento ha complicato una situazione già delicata.

Inizio in salita per Morbidelli

La violenta caduta con una superbike di serie a Portimao, quando è stato soccorso subito da Marc Marquez, ha costretto a saltare i test invernali in Malesia e Qatar. Roba non da poco per Franco Morbidelli che ancora deve familiarizzare con la Ducati GP24 dopo cinque lunghe stagioni con la YZR-M1. Oltre all’aspetto tecnico, diventa fondamentale quello fisico e mentale in uno sport ad alte prestazioni come la MotoGP. Il primo giorno di prove a Losail ha confermato che il suo “status” non è ancora ottimale, nonostante abbia avuto l’ok dei medici per partecipare al primo Gran Premio del 2024.

Ultimo nella FP1, 17° nella sessione pomeridiana sul bagnato. La zona di vertice resta molto lontana dal mirino del pilota italo-brasiliano. “Dopo un mese senza allenamento non sapevo cosa aspettarmi. I sentimenti contrastanti, tuttavia, erano positivi. Ovviamente gli altri piloti hanno più esperienza e più giri in moto, ma tutto questo fa parte del processo di apprendimento con Ducati“, spiega Morbidelli al termine del venerdì in Qatar. Durante la prova con gomme rain ha provato a fare più chilometri del necessario, con un ritmo blando, per tentare di comprendere il carattere della Ducati GP24. “Al momento devo solo fare dei giri per adattarmi“.

Dubbi sul futuro imminente

Non può attendersi nulla di importante in questo primo round del campionato MotoGP appena cominciato. Serve tempo per recuperare la miglior forma fisica, impossibile capire al momento quanto l’incidente di Portimao possa condizionare il 2024. “Dopo questo fine settimana credo che avremo un quadro generale della situazione. Più tardi, quando sarà a casa, valuteremo come aumentare il ritmo per cercare di ritrovare la forma. Al momento però non so quando potrò essere al massimo della forma fisica sulla moto. Non ho avuto problemi nella mia testa, va tutto bene. Dal punto di vista fisico questo Mondiale MotoGP è impegnativo – conclude Franco Morbidelli -, ma sono contento di essere ritornato“.

Best seller: “Come ho progettato il mio sogno”, la biografia di Adrian Newey NUOVA EDIZIONE

Foto: Instagram @frankymorbido