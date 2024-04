Luca Salvadori obiettivo National Trophy 1000 con Ducati V4R Superbike

Luca Salvadori è carico a mille. Quest’anno vuole assolutamente vincere il National Trophy 1000 Superbike. Dopo il successo nella classe 600, ha sfiorato il titolo in top class tante volte e quest’anno parte da favorito. Gli organizzatori del trofeo hanno ufficializzato la entry list e non ci sono grosse sorprese, a parte la presenza di Gabriele Ruiu su Ducati come wild-card e la partecipazione di Matteo Baiocco (a breve potrete leggere l’intervista su Corsedimoto). Luca Salvadori, Alessandro Andreozzi e Filippo Rovelli saranno dunque i principali contendenti al titolo. In queste settimane si è parlato tanto anche di una possibile presenza di Eddi La Marra che alla prima gara però non ci sarà. Assente anche Lorenzo Lanzi. Sarà presente al National invece Alessandro Arcangeli che però guiderà una BMW preparata dal 322 molto datata quindi difficilmente potrà puntare ai vertici.

Luca Salvadori al National Trophy vuole mettere le cose in chiaro

Sulla carta il pilota da battere sarà dunque Salvadori e non solo perché, probabilmente, avrà la moto migliore del lotto. Le sue qualità non si discutono e dopo tanti anni di motociclismo ha ancora una grandissima fame di vittorie, come si evince pure dai suoi post social. Al suo fianco avrà anche quest’anno il team Broncos di Luca Conforti. A livello di pilota, moto e squadra è un pacchetto veramente al top.

“Dopo essere stati in bilico per molto tempo sui vari progetti, finalmente posso presentarvi con certezza le due moto che userò nei campionati ai quali parteciperò – scrive Salvadori – V4S per le gare su strada/IRRC Europeo, e V4R SBK, per il Civ/National. Dopo le ultime stagioni dove mi sono messo in gioco con il V4S di serie, che per qualcuno era una Superbike camuffata, quest’anno i poteri forti mi hanno permesso di utilizzare una VERA Superbike! Sono molto contento di aver finalmente l’occasione per chiarire in pista con i tempi, i dubbi e i “gombloddi” che si sono creati gli anni scorsi…E si inizierà questo week end a Misano insieme al Mondiale Junior”.

Foto social

Su Corsedimoto.tv troverete interviste. special ed highlights del National Trophy. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare aggiornati