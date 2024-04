National Trophy, Andreozzi “Chiaramente partiamo per vincere”

Aprilia ha subito brillato nel primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Superbike con Luca Bernardi e Samuele Cavalieri. Nel National Trophy 1000 Superbike potrebbe andare perfino meglio con Alessandro Andreozzi. Il regolamento è Open e la Rsv4 del Team RR sulla monterà le carene X30 nella versione speciale, non quelle tradizionali. Al momento non si sa con precisione chi parteciperà al trofeo. Lorenzo Lanzi è iscritto al National Trophy ma alla prima gara non ci sarà, forse scenderà in pista a Vallelunga. Oltre ad Alessandro Andreozzi, gli altri big che ci saranno sicuramente sono Luca Salvadori e Filippo Rovelli. Non è da escludere poi la partecipazione di Eddi La Marra.

Alessandro Andreozzi, pronto per l’assalto al titolo?

“Chiaramente l’obbiettivo è vincere. Nel 2023 con Rossocorsa ho fatto una bella stagione, mi sono divertito ed ho recuperato le motivazioni che erano un po’ calate in precedenza. Ora con il team RR ho ritrovato ancora più stimoli e sorrisi. Mi sono subito trovato benissimo in questa squadra, piena di entusiasmo e voglia di fare bene. Dovremo restare concentrati e vediamo poi quali risultati arriveranno”.

Come sono andati i test?

“Onestamente mi sarebbe piaciuto farne di più dato che i miei avversari hanno girato maggiormente. In generale però sono andati bene. Nei test a Misano abbiamo avuto qualche problemino ma ci può stare. Sulla nostra moto c’è ancora qualcosa da sistemare ma sono convinto che lo faremo a Misano nel week-end di gara e potremo fare una gran stagione: l’Aprilia è una gran moto, ha fatto dei grandi step in questi anni. Tra l’altro abbiamo girato anche a Cremona per conoscere la pista dato che ci gareggeremo in settembre. Non ci andavo dal 2018, ora è completamente diversa e la mia opinione è positiva”.

Sarà un duello Alessandro Andreozzi – Luca Salvadori?

“Luca Salvadori su Ducati è un avversario molto tosto, ha un’ottima moto e penso che insieme daremo vita a delle belle sfide. Da tenere l’occhio però Filippo Rovelli, un giovane che può fare molto bene sulla BMW. Sicuramente ci sarà poi anche qualcun altro d’inaspettato”.

Perché avete scelto la carena X30?

“Io non ho mai girato su un’Aprilia con carena standard ma sempre con questa. La X30 ha le ali leggermente più grandi. Il mio compagno di squadra Doriano Vietti (che farà la Pirelli Cup n.d.r.) ha provato entrambe ed ha detto che la moto va meglio con questa rispetto che con quella normale e quindi abbiamo scelto di usare questa”.