Andrea Dovizioso: intervento riuscito, poi scherza con Petrucci

Un grande spavento per Andrea Dovizioso nella giornata di martedì, quando è stato vittima di una brutta caduta in una pista da cross in provincia di Arezzo. Dopo l’incidente è stato elitrasportato in codice 3 all’ospedale di Careggi (Firenze), dove gli è stata diagnosticata la frattura della clavicola destra. È stata necessaria un’operazione, per la quale è stato trasferito a Sassuolo, dove è filato tutto liscio.

Andrea Dovizioso, nuovo aggiornamento dopo l’incidente

Poco fa l’ex pilota MotoGP ha pubblicato sui social una sua foto e ha anche scritto il seguente messaggio:

“Sono stato trasferito al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo. Ieri il prof. Giuseppe Porcellini e la sua equipe hanno sistemato la frattura della clavicola destra con l’inserimento di una placca e ricostruito il legamento acromion claveare. È stata un’operazione lunga, ma perfettamente riuscita. Ora mi aspetta tutta la riabilitazione. La strada da percorrere sarà tosta, ma, ancora una volta, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno facendo sentire il loro supporto. È pura energia.

Vi aggiornerò nei prossimi giorni.. per ora, nuovamente, grazie! Vi leggo. P.S. “Le cose o si fanno bene o non si fanno”, vero Danilo Petrucci?“.

Dovizioso nel suo post ha citato Danilo Petrucci, suo ex compagno di squadra in Ducati e anche lui protagonista di un incidente su una pista da motocross. Il pilota del Mondiale Superbike ha rimediato alcune fratture e ha dovuto essere operato a sua volta. Non si conoscono i tempi di recupero al momento.