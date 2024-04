Andrea Dovizioso, l’aggiornamento “Collezione di fratture sempre più consistente”

Arriva qualche novità per quanto riguarda la situazione di Andrea Dovizioso. Lo ricordiamo, questa mattina è stato il protagonista di un pauroso incidente nel corso di un allenamento in motocross (i dettagli). Un botto la cui dinamica è ancora da chiarire, ma al quale è seguito il trasferimento in elisoccorso al Carreggi di Firenze per tutti i controlli del caso. Incluso tenere sotto controllo il trauma cranico riscontrato immediatamente e che aveva provocato un’iniziale perdita di conoscenza. Diciamo che Dovizioso non se l’è cavata con poco, come si può già intuire dall’immagine in copertina…

Andrea Dovizioso, l’aggiornamento

“Questa volta l’ho data bene.” L’ex MotoGP inizia così il suo commento via social per farsi vedere e spiegare così quanto successo. Non manca anche qualche battuta per sdrammatizzare sull’accaduto. “La mia collezione di fratture diventa sempre più consistente, ma la cosa importante è che la tac sia negativa” ha proseguito Dovizioso. “Domani farò altri accertamenti e vi terrò aggiornati”. Non mancano i vari ringraziamenti, dal personale medico a chi gli è vicino, per poi concludere con un ‘indovinello’ per i suoi fan: “Chi indovina cosa mi sono rotto?!”

Foto: Social-Andrea Dovizioso