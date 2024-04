Andrea Dovizioso in ospedale dopo un incidente in motocross

Un brutto incidente ha scosso la giornata nella pista da cross a Terranuova Bracciolini (Arezzo), in località Il Tasso. Il protagonista è l’ex Motomondiale Andrea Dovizioso, che proprio questa mattina verso le 11:00 è caduto violentemente mentre stava svolgendo una seduta di allenamento. Subito soccorso, l’iridato 125cc 2004 aveva anche perso conoscenza inizialmente e ha riportato un trauma cranico, motivo per cui è stato subito trasportato in elisoccorso all’Ospedale Carreggi di Firenze in codice 3 (che vuol dire urgenza differibile, condizione stabile senza rischio evolutivo). Un trasferimento precauzionale per valutare le conseguenze dell’incidente, Dovizioso non è in pericolo di vita.

“Forza Dovizioso!”

Nella mattinata fonti locali avevano parlato di un pilota protagonista di un incidente la cui dinamica è ancora da chiarire. Solo in seguito è stato ufficializzato che si trattava proprio dell’ex MotoGP Andrea Dovizioso. Con una nota via social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dato una prima conferma sulla situazione. “Il nostro Pegaso della Regione Toscana è intervenuto a Terranuova Bracciolini per un incidente avvenuto ad Andrea Dovizioso in una pista da cross, trasportandolo in emergenza all’ospedale di Careggi dove è ricoverato ma non è in pericolo di vita. Ringrazio tutti i soccorritori intervenuti e i nostri sanitari che lo hanno attualmente in cura. Forza Dovi!”

Foto: Social-Andrea Dovizioso