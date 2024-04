MotoGP GP Mugello, ancora pochi giorni per la seconda fascia di promozione

Mancano pochi giorni alla scadenza della seconda fascia dei prezzi in promozione del Gran Premio d’Italia, in programma al Mugello Circuit nel weekend dal 31 maggio al 2 giugno. Biglietti disponibili in prevendita sulla piattaforma TicketOne.it.

Tra prato night and day con la possibilità di entrare a partire dalle 21 del giorno prima, l’abbonamento prato due e tre giorni, le tribune centrali, 58, Materassi, Ducati e KTM, così come i pacchetti VIP sulla terrazza della tribuna centrale e della palazzina box al 4° piano “The Roof”. Sono tanti i modi per vivere il Gran Premio più rock and roll dell’anno.

Parola d’ordine: Risveglia la passione. La MotoGP al Mugello è sempre stata una festa in pista e fuori. Cento ettari di prato sono pronti per ospitare una vera e propria Woodstock dei motori: area tende e camper, spazi barbecue attrezzati, e un ricchissimo programma di intrattenimento con aperitivi, musica, concerti e DJ set per una maratona di grandi emozioni lunga tre giorni.

GP Mugello, i biglietti

PRATO: da 27 euro

TRIBUNE: da 43 euro

ABBONAMENTO 3 GIORNI: da 118 euro

LARGO AI GIOVANI: ingresso gratuito fino a 15 anni – I ragazzi fino a 15 anni avranno accesso alla zona prato in modo completamente gratuito. Per i ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni sarà riservato un biglietto ridotto del 20% per tutte le tipologie di biglietto prato e tribune.

TESSERATI FMI, Militari e Forze dell’Ordine – Continua l’opportunità di accedere con biglietto scontato del 20% su prato e tribune.

Per tutte le informazioni andate sul sito ufficiale www.mugellocircuit.com

Foto: Mugello Circuit