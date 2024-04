Superbike, Bautista esalta Iannone: “Una cosa mi ha sorpreso”

I quattro anni lontano dalla corse hanno dato grandi motivazioni ad Andrea Iannone, subito competitivo al debutto nel Mondiale Superbike. Nella prima gara a Phillip Island è salito sul podio e si è poi ripetuto nella Superpole Race a Barcellona. Il fatto che sia stato forte su due piste diverse e difficili fa pensare che lo vedremo spesso battagliare per risultati importanti. Nei test aveva già mostrato di essere veloce, però c’erano dei dubbi sulla tenuta sulla lunga distanza. Dubbi scomparsi.

Superbike, Alvaro Bautista su Andrea Iannone

Anche Alvaro Bautista si era reso conto della velocità del pilota abruzzese, però non era sicuro che sarebbe stato così competitivo: “Sapevo che sarebbe andato forte – ha ammesso a Motosan.es – ma non che sarebbe stato costante. La cosa che mi ha sorpreso di più è stata la costanza che ha avuto nei primi due round, perché sta lottando sempre davanti. Andrea ha talento, è sempre stato veloce. Gli è mancato un po’ saper gestire alcune situazioni. Ora lo vedo più maturo e tranquillo. Non mi aspettavo la regolarità che sta avendo, però sapevo che sarebbe stato rapido“.

Iannone, sfruttando anche la strada aperta da Toprak Razgatlioglu, ha tolto a Bautista pure la seconda posizione nella bellissima Superpole Race in Catalunya. Sarà sicuramente un pilota con il quale dover fare i conti, anche se oggi è difficile dire se possa avere delle chance di lottare per il titolo mondiale Superbike. Lo capiremo con il passare dei round della stagione, la cosa che appare certa è che il team Go Eleven ha trovato in lui un pilota col quale poter essere protagonista con continuità e non solo occasionalmente.

Futuro tra Ducati e BMW

Nei giorni scorsi abbiamo anticipato l’interesse concreto della BMW per Iannone, il cui contratto scade a fine anno e che ovviamente ha mercato in ottica 2025. Affiancare Razgatlioglu nel team ROKiT BMW Motorrad sarebbe una grande sfida, anche se prima di valutare l’eventualità di lasciare la sella di una Panigale V4 R vorrà capire cosa farà Bautista, a sua volta in scadenza e che in caso di ritiro lascerebbe libero un posto nell’ambitissimo team Aruba Racing Ducati. Vedremo se il due volte campione del mondo Superbike deciderà di continuare a correre oppure se opterà per appendere il casco al chiodo.

Foto: Aruba Racing Ducati