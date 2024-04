Andrea Iannone vola in Superbike: offerta BMW per il 2025

Il ritorno di Andrea Iannone nelle corse è stato impressionante. Lui stesso non immaginava che sarebbe stato immediatamente così forte nel Mondiale Superbike, un campionato nel quale è al debutto. Ha trovato un ottimo feeling con la Ducati Panigale V4 R e il team Go Eleven, riuscendo a lottare subito con i migliori piloti della griglia e conquistando due podi. Se continuerà con questi risultati, è normale pensare che nel 2025 possa correre per un team ufficiale. E c’è già qualcuno che sta valutando la possibilità di ingaggiare The Maniac.

Superbike, Iannone nel mirino di BMW

Stando ad alcune informazioni che abbiamo raccolto, BMW sta pensando a Iannone come compagno di squadra di Toprak Razgatlioglu nel 2025. Ci sarebbe già un’offerta. Il pilota abruzzese andrebbe a sostituire Michael van der Mark, che ha iniziato bene la stagione 2024 e che sta collaborando in maniera molto positiva con Razgatlioglu, si è creato un buonissimo clima all’interno del box. Tuttavia, la conferma dell’olandese è incerta e le prestazioni di Iannone hanno attirato l’attenzione di BMW.

Chiaramente, l’ex rider MotoGP valuterà tutte le opportunità per il prossimo anno: vuole la migliore sella possibile. La M 1000 RR è una moto in crescita e potrebbe interessargli, anche se rimanere su una Ducati Panigale V4 R potrebbe essere la priorità. Certamente bisogna capire cosa farà Alvaro Bautista, che in caso di ritiro lascerebbe libero un posto nella squadra Aruba Ducati. Quella sistemazione sarebbe molto gradita all’attuale pilota del team Go Eleven. Ma c’è il solito nodo ingaggi: BMW metterà sicuramente sul piatto una proposta assai più allettante della concorrente italiana.

Orizzonte MotoGP

Ma dietro l’interesse BMW nei confronti di Andrea Iannone c’è anche la prospettiva MotoGP. La Marca tedesca approderà in top class nel 2026, non è ancora ufficiale ma pare che il nuovo management moto del gigante di Monaco abbia già imboccato questa strada. L’anno prossimo potrebbe già essere tempo di testare il prototipo, quindi cosa ci sarebbe di meglio che avere a disposizione un top rider che in MotoGP ci ha già gareggiato per anni, militando con marche e team di assoluto livello?

