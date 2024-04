Joe Roberts, sogno MotoGP: si candida per il team Trackhouse

Una delle novità della griglia MotoGP 2024 è la presenza di Trackhouse Racing come team satellite Aprilia. Dopo l’estromissione di CryptoDATA RNF, la squadra di Justin Marks è subentrata e lo ha fatto con l’ambizione di riuscire a conquistare risultati di rilievo. Finora la coppia Miguel Oliveira-Raul Fernandez non è ancora riuscita a brillare, però sono passati solo due gran premi e c’è tempo per il riscatto.

MotoGP, Trackhouse valuta i piloti per il 2025

I rider della squadra americana hanno dei contratti che vanno in scadenza a fine anno, come la maggior parte dei loro colleghi. Fare risultati nella prima parte del campionato è fondamentale, dato che in questi mesi verranno prese tante decisioni e bisogna farsi trovare in una buona posizione per ottenere un buon contratto per il 2025.

Il team Trackhouse Racing valuterà attentamente il rendimento di Oliveira e Fernandez, due che hanno certamente il potenziale per riuscire a guadagnarsi la conferma. In particolare il portoghese, visto che ha esperienza e ha anche vinto delle gare in passato. Inoltre, dispone dell’Aprilia RS-GP 2024 come i piloti della squadra ufficiale. Lo spagnolo, invece, viene da due annate non facili in MotoGP e deve dimostrare di essere all’altezza della categoria. Anche se i vertici di Noale credono molto in lui, servono risultati per ottenere il rinnovo.

Joe Roberts si candida?

In Moto2 non mancano piloti che sognano di approdare in MotoGP nel 2025. Lo farà Fermin Aldeguer, che ha già firmato con Ducati. Ci spera Joe Roberts, che a giugno compirà 27 anni e che potrebbe essere arrivato a una stagione decisiva della sua carriera. In passato ha rifiutato di correre per Aprilia, che gli aveva offerto una sella per il 2021. Una scelta che forse non rifarebbe, chissà. Ora ha iniziato il 2024 con un settimo posto a Lusail e un secondo a Portimao, è secondo nella classifica generale Moto2 a -2 dal leader Aron Canet. Se dovesse riuscire a stare con costanza nelle migliori posizioni, potrebbe anche ricevere una chiamata dalla top class.

Naturale pensare ai suoi connazionali di Trackhouse Racing, che ha già avuto l’opportunità di conoscere: “Sono andato alla presentazione della squadra – riporta motosan.es – era a dieci minuti da casa mia a Los Angeles. Hanno organizzato un grande evento, ho avuto modo di conoscere alcuni ragazzi e sono davvero gentili“. L’attuale pilota del team Onlyfans American vedrebbe di buon occhio il passaggio nella formazione di Marks: “Se l’opportunità arriva alla tua porta, perché no? Sono sicuro che sarebbe fantastico. Adesso, però, devo concentrarmi su questo campionato“. Testa alla Moto2, deve fare risultati lì per guadagnarsi una chiamata. Il passaporto statunitense non basta.

Foto: Instagram