Enrico Bessolo nuovo General Manager Kawasaki Italia

Grandi novità nella Filiale Italiana di Kawasaki. Il Consiglio di Amministrazione di Kawasaki Motors Europe ha nominato Enrico Bessolo come nuovo General Manager per l’Italia. Ricoprirà questo ruolo on top di quello di Sales e Marketing Manager.

Enrico Bessolo, 50 anni appena compiuti, è entrato in Kawasaki solo un anno fa come Sales e Marketing manager. Si è subito distinto per le sue straordinarie capacità e determinazione nel conseguire gli obiettivi dell’azienda. Laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano, ha un Master in Marketing presso l’Università di Torino. Con un curriculum di successi conseguiti in importanti multinazionali, Enrico Bessolo mette a disposizione la sua esperienza, la sua visione e la forte determinazione per favorire la crescita di Kawasaki in Italia.

A lui il compito di incrementare la market share di Kawasaki fino alla leadership del mercato moto. in più quello di stabilire e sviluppare la presenza di Kawasaki nel mercato degli ATV e degli UTV nonché quello di aumentare le vendite dei Jet Ski. Kawasaki, lo ricordiamo, anni fa ha rilevato Bimota e tra gli obbiettivi del nuovo General Manager c’è anche quello di potenziare le vendite e contribuire al posizionamento del prestigioso marchio riminese.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon