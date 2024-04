Si parla spesso di team che sembrano una bella famiglia, ma nel MotoAmerica 2024 ce ne sarà una speciale. Non è raro vedere un figlio o anche due figli maschi che gareggiano nel team fondato dal loro padre. I primo che vengono in mente sono i fratelli Menghi che gareggiavano per il VFT Racing ma ce ne sono tanti altri. Fratello e sorella insieme però sono più unici che rari. Alan e Carolyn Fernandez sono due super appassionati californiani. Lui ha partecipato a molte gare in Colorado conquistando diverse vittorie. Assieme a sua moglie nel 2019 hanno fondato una squadra in cui gareggiano ora Jayden e Juliana, i loro figli. Quest’anno partecipano alla MotoAmerica Junior Cup Series.

I fratelli piloti hanno già corso insieme da giovanissimi nella MotoAmerica Mini Cup Series nel 2020 e 2021. Jayden ha gareggiato poi nella MotoAmerica North America Talent Cup 2022. Con una passione condivisa per la velocità, l’adrenalina ed un grandissimo affiatamento, sono molto ottimisti per la prossima stagione.

Jayden Fernandez ha ora sedici anni e torna alla MotoAmerica Junior Cup dopo un brillante sesto posto conquistato lo scorso con due podi all’attivo.

Juliana Fernandez ha appena 14 anni ed è all’esordio in squadra dopo aver vinto due campionati scorso con l’MRA. Ora è pronta per il debutto nella MotoAmerica Junior Cup. La ragazzina americana ha un grandissimo talento e una passione immensa: farà parlare di sé.

“Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma i ragazzi hanno continuato a girare – dice il papà e proprietario Alan Fernandez – abbiamo testato le moto e lavorato duro per iniziare bene la stagione. Le aspettative per l’inizio della stagione sono grandi. Quest’anno abbiamo messo insieme un pacchetto vincente”.

Foto social