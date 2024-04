Il primo round CIV del 2024 scatta oggi con la giornata di prove libere. In PreMoto3 però il team Pasini Racing deve fare a meno di Matteo Gabarrini, che nei test del 17-18 marzo a Misano è incappato in una scivolata che ha lasciato conseguenze. Frattura del braccio destro per il neo acquisto della VR46 Academy, che dovrà quindi aspettare per il suo debutto stagionale nel tricolore. Si lavora ora per tentare il rientro nel weekend del 21 aprile per il primo appuntamento ETC JuniorGP, secondo impegno del 2024 per Gabarrini, ma al momento la situazione è ancora incerta.

Pasini Racing in PreMoto3 con due piloti

“Siamo molto dispiaciuti di dover annunciare che Matteo Gabarrini, a causa di un infortunio sarà assente per il primo Round del CIV Dunlop a Misano. Faremo il possibile per essere presenti insieme per l’inizio del FIM JuniorGP.” Così il Team Echovit Pasini Racing ha ufficializzato l’assenza di una delle sue punte per il via della stagione della ‘nuova PreMoto3‘. Avanti quindi con gli altri due piloti del team, ovvero Gionata Barbagallo e Leonardo Martinazzi, regolarmente in azione fin da questo giovedì di prove libere sul Marco Simoncelli e pronti a dire la loro in sella alle rispettive Honda NSF250R.

Foto: Team Echovit Pasini Racing