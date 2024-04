Lando Norris partirà davanti a tutti nella prima gara Sprint della Formula 1 2024. Sul tracciato di Shanghai, che torna nel giro dopo anni, è stata una qualifica roulette condizionata dalla pioggia comparsa nella terza e decisiva fase. Le due precedenti si erano svolte con gomme slick, alla resa dei conti è comparsa la pioggia e tutti sono scesi in pista con le intermedie, facendo numeri da circo per non uscire di strada sull’asfalto viscidissimo. Alla fine della girandola il britannico della McLaren ha messo in riga Fernando Alonso e Lewis Hamilton, i due draghi tornati a ruggire nelle condizioni più difficili. Ma c’è stato da discutere…

Norris “graziato”

Lando è finito fuori pista nel giro veloce e in primo momento il tempo era stato cancellato, proiettando Alonso al vertice. Ma allo scadere della Q3 il britannico è stato rimesso in qualifica, quindi sarà lui a partire davanti, salvo reclami e successive analisi dei video. Perchè, in condizioni davvero estreme, quasi tutti sono usciti fuori pista: Max Verstappen addirittura tre volte! Il leader del Mondiale scatterà dalla quarta casella dello schieramento. In casa Ferrari Carlos Sainz, quinto tempo, è stato di nuovo più veloce del compagno Charles Leclerc, settimo (quarta fila). Il francese è finito fuori appena uscito dai box, danneggiando l’ala posteriore poi sostituita al box.

In Cina l’erba…prende fuoco!