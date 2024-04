F1 Cina: Ecco gli orari in TV e in streaming

La Formula 1 è pronta a tornare a corre in Cina dopo 5 anni, Shanghai tornerà a veder sfrecciare le 20 monoposto più affascinanti del globo. L’interruzione delle attività del massimo campionato automobilistico nel paese asiatico erano dovuta alla pandemia da Covid19. Oggi il mondo è tornato alla normalità e quindi anche i cinesi hanno rivoluto il loro evento in calendario. Un evento importante, visto che esso sarà il primo fine settimana che avrà anche la Sprint race. Un programma quindi differente, con l’azione che ci sarà sin dal venerdì. Vediamo insieme come ci si arriva a questo quinto appuntamento e poi scopriamo insieme gli orari.

La Cina con la Sprint race può essere un’incognita per tutti?

I piloti e i team hanno già tuonato dichiarando che, secondo loro, fare la gara corta in Cina non è la cosa migliore. Questo perché mancando da un po’ di tempo dal circuito cinese, i dati che si hanno sono troppo vecchi. I piloti, quindi, avrebbero gradito un weekend normale ed avere la Sprint in un circuito che già conoscono. Gli accordi tra gli organizzatori cinesi e i vertici del campionato erano già stati presi in precedenza e soprattutto per il suo ritorno il GP nel paese con più abitanti nell’Asia Orientale vuole fare le cose in grande. Un ritorno con stile, in una Formula 1 dove lo stile ormai conta moltissimo. Il fine settimana avrà quindi una grande incognita, che tutte le scuderie dovranno saper sfruttare.

Un’occasione per contrastare Max Verstappen e la sua Red Bull, ma la RB20 visto il vantaggio potrebbe addirittura trarre un ulteriore vantaggio dal format del weekend. Lo scorso anno in realtà, negli appuntamenti con la Sprint la Red Bull ha un po’ sofferto, andando anche a perdere la sua invincibilità nelle gare corte. La Ferrari deve saper sfruttare l’occasione come accaduto in Australia ma anche la McLaren deve fare un passettino in avanti. I due alfieri di Woking si aspettano di stare più vicini alle vetture rosse ed attenzione all’Aston Martin. La Mercedes deve ritrovarsi e deve farlo sul circuito cinese. La Cina, quindi, potrebbe aiutare le scuderie che danno la caccia alla squadra austriaca. Gli occhi del dragone infine, saranno tutti per Guanyu Zhou, che correrà per la prima volta davanti al suo pubblico di casa.

Formula 1 2024, classifica piloti e costruttori dopo il Giappone

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 77 punti Sergio Perez (Red Bull) 64 punti Charles Leclerc (Ferrari) 59 punti Carlos Sainz (Ferrari) 55 punti Lando Norris (McLaren) 37 punti Oscar Piastri (McLaren) 32 punti George Russell (Mercedes) 24 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 24 punti Lewis Hamilton (Mercedes) 10 punti Lance Stroll (Aston Martin) 9 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 7 punti Oliver Bearman (Ferrari) 6 punti Nico Hulkenberg (Haas) 3 punti Kevin Magnussen (Haas) 1 punto Alexander Albon (Williams) 0 punti Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 punti Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 0 punti Esteban Ocon (Alpine) 0 punti Pierre Gasly (Alpine) 0 punti Valteri Bottas (Kick Sauber) 0 punti Logan Sargeant (Williams) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Oracle Red Bull Racing 141 punti Scuderia Ferrari 120 punti McLaren Formula 1 Team 69 punti Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 34 punti Aston Martin Aramco F1 Team 33 punti Visa Cash App RB F1 Team 7 punti MoneyGram Haas F1 Team 4 punti Williams Racing 0 punti Stake F1 Kick Sauber 0 punti BWT Alpine F1 Team 0 punti

Formula 1 GP della Cina: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP della Cina avrà orari mattutini visto che si correrà in un paese asiatico, ma rispetto all’Australia e al Giappone avrà un orario molto migliore per noi italiani. Le qualifiche e la gara della Sprint saranno per veri mattinieri, ma gli orari per la qualifiche e la gara classica sono ottime. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento della qualifica e della gara Sprint, mentre in differita proporrà: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Shanghai.

Venerdì 19 aprile:

05:30-06:30: Prove libere 1

09:30-10:30: Qualifica Sprint

Sabato:

05:00-06:00: Gara Sprint

09:00-10:00: Qualifiche (differita TV8 alle 12:00)

Domenica:

09:00-11:00: Gara (differita TV8 alle 14:00)

FOTO: social formula 1