YART Yamaha in pole alla 24h Motos Le Mans 2024

La seconda tornata di prove cronometrate della 24 Heures Motos al Circuit Bugatti di Le Mans non ha prodotto variazioni significative alla graduatoria. Almeno per quanto concerne il vertice. Sono bastati i “temponi” del giovedì a garantire ai Campioni del Mondo in carica di YART Yamaha la pole position per la 47^ edizione della classicissima della Sarthe, evento inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC 2024. Con la R1 contraddistinta dal numero 1 (come previsto dal nuovo regolamento) e gommata Bridgestone, Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika hanno conquistato i primi 5 punti stagionali per il campionato. Presentandosi nel migliore dei modi alla 24 ore che scatterà domani alle 15 (QUI info e orari TV).

YART Yamaha in pole alla 24h Motos Le Mans

La qualifica da sempre è uno dei marchi di fabbrica della compagine di Mandy Kainz, riferimento dei Tre Diapason nelle competizioni motociclistiche di durata. Anche in questa circostanza non si sono smentiti. Con il crono-monstre di 1’34”708 siglato ieri dal nostro Niccolò Canepa (nuovo primato EWC della pista) sommato ai grandi giri di Marvin Fritz (1’35”139) e Karel Hanika (1’35”028), YART si è appropriata della pole con il tempo medio di 1’34”868, concedendosi il lusso di non ricercare ossessivamente la prestazione nelle odierne qualifiche 2. Una prova di forza nel time attack ribadita dai numeri: quarta pole nelle ultime 5 edizioni della 24 Heures Motos Le Mans.

Yoshimura SERT Suzuki e F.C.C. TSR Honda a seguire

I propositi ambiziosi dei Campioni del Mondo 2023 di specialità si scontreranno con quelli di Yoshimura SERT Motul Suzuki, seconda in griglia con il tempo medio di 1’35”177. Sempre supportata da Suzuki Motor Corporation e Suzuki Motor France, la GSX-R 1000 #12 condotta da Gregg Black (incappato in un’innocua scivolata), Etienne Masson e il neo-acquisto Dan Linfoot è stata una delle poche moto Factory a migliorare i riferimenti cronometrici rispetto alle qualifiche 1 insieme a F.C.C. TSR Honda #5. I detentori del trofeo hanno completato il tris Bridgestone, con l’equipaggio formato da Josh Hook, Mike Di Meglio e Alan Techer tra i più veloci di questa mattina (il primo su tutti con un interessante crono di 1’35”087).

Lotta tra team ufficiali e indipendenti

Sebbene le qualifiche (a maggior ragione in una 24 ore) contino poco/nulla, qualche spunto interessante è emerso dalle prove ufficiali di Le Mans. Clamorosamente seconda ieri, Honda Viltais Racing #333 con Florian Alt, Steven Odendaal e Leandro Mercado partirà quarta, lasciandosi alle spalle qualche team ufficiale. In primis, BMW Motorrad World Endurance Team #37, da cui ci si attendeva forse qualcosa in più. Nonostante il buon attacco al tempo in 1’35”374 di Ilya Mikhalchik, la caduta di Markus Reiterberger ha compromesso l’assalto alla top-3. Con l’ex Yoshimura SERT Sylvain Guintoli (novità 2024) ancora impegnato a cucirsi addosso la M 1000 RR in configurazione EWC e le coperture Dunlop, la squadra ufficiale dell’Elica non è andata oltre la quinta posizione. Non vanno meglio le cose in casa WEBIKE Kawasaki Trickstar #11, sesta con il nostro Christian Gamarino finito di nuovo a terra.

Honda National Motos davanti in Superstock

Con monogomma Dunlop, la Superstock in termini quantitativi registra 31 partenti. Honda National Motos #55 ha centrato la pole a scapito di Tecmas MRP BMW Racing Team #9 e Honda Chromeburner RAC #41. A più riprese si sono messi in evidenza i nostri portabandiera. In particolare, Kevin Manfredi (5° con Wojcik Racing Honda #777), Kevin Calia (8° con Luca Bernardi e Samuele Cavalieri sull’Aprilia RSV4 1100 #111 del rinnovato team Aviobike by M2 REVO Racing), Alessandro Delbianco (9° con Pit-Lane Endurance Yamaha #86) e Jacopo Cretaro (10° con Slider Honda #119). Osservato speciale anche l’italianissimo No Limits Motor Team Honda #44 (miglior team indipendente 2021 e già vice-Campione di specialità), 11° con in equipaggio Lorenzo Gabellini. Senza dimenticare Flavio Ferroni e Simone Saltarelli (12esimi con Kawasaki Louit Moto #33) e Luca Vitali (13° con GT Endurance Honda #33). Oltre che debuttante Doriano Vietti Ramus (14° con 3 ART Best of Bike Yamaha #36) e Christian Napoli (19° con Racing 85 by Soleane Kawasaki #85).

Domani il via della 24h Motos Le Mans

La 47^ edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans prenderà il via domani, sabato 20 aprile, al tradizionale orario delle 15.