MotoAmerica Atlanta, tocca a Loris Baz “Ora so cosa aspettarmi”

Si spengono i semafori per l’attesissimo “Road Atlanta” che aprirà il MotoAmerica 2024. Presenti cinque classi e 10 gare con 137 piloti in pista. La più importante sarà come sempre la Steel Commander Superbike 2024, alla sua decima stagione. Il pilota da battere sarà il tre volte campione MotoAmerica Jake Gagne sulla Yamaha YZF-R1 Attack Performance. L’anno scorso aveva dominato con 11 vittorie, 17 podi e 400 punti, ben 128 di vantaggio sul secondo Josh Herrin con la Ducati Panigale V4 R Warhorse HSBK Racing.

Josh Herrin è stato confermato sulla Ducati ed avrà come compagno di squadra Loris Baz. Il francese torna nel MotoAmerica dopo due anni nel Mondiale Superbike con il team Bonovo Action BMW.

Baz è ancora alla ricerca della sua prima vittoria negli Stati Uniti, un successo che potrebbe presto arrivare. “Sono davvero entusiasta di tornare al Warhorse con Steve, tutti i ragazzi e con Josh Herrin, il compagno che avrei sempre voluto avere – dice Loris Baz – Ci siamo divertiti tanto nelle ultime settimane insieme. Abbiamo tanto da fare ma mi sento pronto. Adoro quella moto e già dal 2021. Penso che la squadra sia migliorata parecchio da due anni fa. Personalmente credo essere ancora veloce come lo ero nel 2021, anzi, di essere migliorato. Ora so cosa aspettarmi, conosco le piste e non devo imparare tutto nei 30 minuti del venerdì. Fisicamente sto bene, l’infortunio è alle spalle, voglio andare in moto e divertirmi. Sono sicuro che sarà un bel week-end”.

Il MotoAmerica Supersport

Saranno ben 44 i piloti che tenteranno di di qualificarsi per le due gare a Road Atlanta. Assente il campione in carica della classe Xavi Forés, il favorito è Tyler Scott di Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki, secondo nella scorsa stagione con quattro vittorie delle ultime sette gare. Al via Roberto Tamburini, unico italiano presente quest’anno al MotoAmerica, almeno per il momento. Il riminese torna in Supersport, suo vecchio grande amore, e gareggerà sulla MV Agusta dell’MP13 Racing Team. Chiaramente per lui è tutto nuovo: non conosce le piste, la moto ed il campionato ma cercherà comunque di essere protagonista.

MotoAmerica Atlanta: orari della Superbike e della Supersport

Venerdì

16:10 – 16:40 Supersport Libere 1

16:50 – 17:30 Steel Commander Superbike Libere 1

19:10 – 19:40 Supersport Qualifica 1 (30 min)

20:30 pm – 21:10 pm Steel Commander Superbike Qualifica 1 (40 min)

Sabato

15:10 – 15:40 Supersport Qualifica 2 (30 min)

15:45 – 16:15 Steel Commander Superbike Qualifica 2 (30 min)

20:10 Supersport Gara1 (18 giri)

21:10 pm Steel Commander Superbike Gara 1 (19 giri)

Domenica

20:10 Supersport Gara 2 (18 giri)

21:10 Steel Commander Superbike Gara 2 (19 giri)

Su Corsedimoto gli aggiornamenti delle gare. Ricordiamo che la diretta streaming è assicurata dalla piattaforma ufficiale, su abbonamento: questo il link

Foto @godinjonathan