Dall’inizio del campionato MotoGP ’24 Aleix Espargaró mantiene le posizioni di vertice e va alla ricerca della sua quarta vittoria con l’Aprilia RS-GP. Quest’anno a centrare l’obiettivo massimo ci ha pensato il suo compagno di box Maverick Vinales, con una prestazione davvero impeccabile ad Austin, dove ha ottenuto pole position, 1° nella Sprint e nella gara domenicale. Passo dopo passo la Casa di Noale punta a giocarsi il titolo mondiale dopo anni davvero difficili.

Gli anni difficili dell’Aprilia

Una storia che potrebbe ben riassumere il veterano della MotoGP, Aleix Espargaró, dal 2017 con il costruttore veneto. “Ricordo quando ho finito alla Suzuki e l’Aprilia mi ha chiamato“, ha detto il pilota di Granollers. “Evidentemente non ero in cima alla loro lista, ma i piloti veloci non volevano andarci perché nessuno credeva nel progetto“. Qualche anno fa il nome di Aprilia ancora non faceva gola, tanto che i piloti della Moto2 tentennavano a firmare con la Casa veneta. “Ho anche provato a convincere alcuni giovani della Moto2 a venire, ma loro hanno detto: ‘Preferisco aspettare per un’altra moto…’“, racconta Aleix a Crash.net. “Questo mi ha reso più affamato e dato una motivazione in più. ‘Va bene, ti ricorderai di quel giorno in cui hai detto no ad Aprilia’“.

Espargaró-Vinales coppia vincente

Da vero Capitano ha coltivato il progetto giorno dopo giorno, gara dopo gara, test su test. Ha dato un forte contributo all’evoluzione della moto, regalato il primo podio (Silverstone 2021), la prima vittoria (Termas de Rio Hondo 2022), nel 2023 ha quasi lottato per il titolo MotoGP. Ad Aleix Espargaró va il merito di avere convinto Maverick Vinales ad approdare in Aprilia nell’estate del 2021 dopo la rottura con la Yamaha. Fino a qualche giorno fa il maggiore dei fratelli Espargaró era l’unico pilota ad aver portato la RS-GP alla vittoria, adesso anche il compagno di box ha centrato l’impresa. Non sarà certo casuale… “Sono molto contento per tutti in Aprilia. Sono molto felice per Maverick, per la sua prima vittoria [con l’Aprilia]. L’atmosfera nel box è pazzesca – racconta Aleix – perché la moto è estremamente veloce in ogni circuito“.

Il veterano della classe regina si prende giustamente il merito di aver portato Vinales al suo fianco, in un periodo dove nessun ‘big’ avrebbe scommesso sul prototipo di Noale. “L’ho convinto io a venire. Sentivo che non era il progetto Aprilia, ma il mio progetto. La mia moto. Quindi vedere un altro pilota vincere con la mia moto è incredibile! Sono estremamente felice dal profondo del cuore per lui e per tutta l’Aprilia. Ora sembra che la moto stia crescendo e Maverick sia in grado di vincere. Quindi sono molto felice e orgoglioso“.

La sfida continua

Il trionfo texano non mette in secondo piano la sana sfida interna tra i due connazionali. Aleix Espargaró vuole tornare a vincere, ad essere davanti al compagno di squadra e guadagnarsi il rinnovo di contratto, almeno per un’altra stagione MotoGP. Tra una settimana il Motomondiale approderà nella loro patria, a Jerez, davanti al pubblico di casa. “Il campionato è lunghissimo. Nei giorni difficili, se riesci a finire 5° o 7° come ho fatto questo ad Austin non è poi così male. Ovviamente voglio vincere e quando vedi vincere un’altra moto come la tua, non puoi essere contento [della tua prestazione]. Ma sono soddisfatto, va abbastanza bene“.

Foto: Instagram @maverick12official