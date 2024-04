Toprak Razgtalioglu non ha mai vinto in Superbike ad Assen, ma con la BMW vuole arrivare là dove non è mai riuscito con la Yamaha. Il fuoriclasse turco è stato il più veloce nella prima sessione, partita con l’asfalto umido ma poi conclusa in condizioni pressochè normali. Toprak precede Alex Lowes, con la Kawasaki, e il ducatista Alvaro Bautista.

Jonathan Rea, se ci sei batti un colpo

Assen è un appuntamento fondamentale per l’avventura in Yamaha di Jonathan Rea. Le prime due uscite in Australia non sono state all’altezza delle aspettative: Phillip Island è stato un disastro (zero punti), Barcellona un pò meglio (ci voleva poco…) ma ancora non ci siamo. In Olanda il nordirlandese è sempre andato fortissimo, quindi l’aspettativa è alta. La Kawasaki che continua a macinare ottime prestazioni con l’ex scudiero Alex Lowes sicuramente è motivo di rammarico, ma anche di sprone. Intanto Rea è quinto, preceduto dal compagno di marca Remy Gardner.

Ducati instabile in frenata

Bautista è arrivato lungo in curva 1, dopo una violenta sbandata del retrotreno appena iniziata la fase di frenata. Stesso identico inconveniente è capitato poco dopo a Nicolò Bulega: il leader del Mondiale è finito in sabbia, ma è riuscito a ripartire senza cadere. Sulla Panigale V4R c’è evidentemente qualcosa da rivedere. Andrea Iannone ricomincia l’avventura dalla nona posizione, ma avere un’idea delle prospettive gara bisognerà aspettare il pomeriggio, pioggia permettendo. Ricordiamo che è assente Danilo Petrucci per il grave infortunio in allenamento con la moto da cross, sostituito da Nicholas Spinelli.

Appuntamento alle 15:00

Il programma di giornata si completa alle 15:00, con la seconda delle tre sessioni di prove libere previste. Qui tutti gli orari del week end e i collegamenti tv. Meteo: annunciato l’arrivo della pioggia, che potrebbe incombere anche nella giornata di sabato che prevede Superpole e gara 1. Ricordiamo che le highlights del Mondiale Superbike sono disponibili su Corsedimoto TV, il nostro nuovo canale YouTube.