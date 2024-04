Esordienti subito d’attacco nel primo round del CIV PreMoto3 a Misano. Lorenzo Pritelli è sicuramente uno di questi: il debuttante schierato da Bucci Moto è stato nettamente il migliore della squadra e da subito tra i migliori della categoria fin dalle prime prove al “Marco Simoncelli”. Sia in Gara 1 che in Gara 2 qualche errore di inesperienza gli è costato il podio, poi comunque arrivato per alcune squalifiche nella prima corsa del fine settimana. Il riminese classe 2010, 14 anni il prossimo 22 agosto, si è già posto però come uno dei ragazzi da tenere d’occhio nella PreMoto3 Talent del CIV e mira ancora più in alto nel prossimo round di Vallelunga, in programma tra oltre un mese.

Lorenzo Pritelli, il profilo

Ereditando la passione del papà, ha iniziato a gareggiare a soli otto anni, partecipando al Campionato Italiano Minimoto, ottenendo una importante crescita a livello di risultati negli anni successivi. Nel 2022 passa alla MiniGP nel CIV Junior, prima nella categoria 160 e poi nella 190. In quest’ultima nel 2023 conquista la terza posizione nel campionato italiano e la seconda nella MiniGP World Series a Valencia. Inserito nel progetto dei Talenti Azzurri della Federazione Motociclistica Italiana, Pritelli è quest’anno al debutto con le ruote alte, una delle tre punte Bucci Moto nel CIV PreMoto3.

Lorenzo Pritelli, un esordio CIV PreMoto3 da ricordare.

Gara 1 però ho fatto qualche errore, soprattutto all’ultima curva dovevo stare più cucito all’interno, verso la linea bianca, invece lì il quarto mi aveva passato. Ma con le penalità è andata bene e sono arrivato a 15 millesimi dal secondo. Gara 2 poteva andare meglio: ero secondo fino all’ultimo giro, ma ho commesso qualche errore con le scie e mi hanno sorpassato.

Come ti trovi con la Honda NSF250R?

Molto, molto bene, la moto è molto bella. Dobbiamo solo sistemare qualcosa, non eravamo proprio al 100% a livello di ciclistica, però è anche vero che è solo la quinta volta che uso questa moto.

Subito sul podio nel CIV PreMoto3, te l’aspettavi?

Sì! Anzi ne volevo fare un altro in Gara 2, ma ho sbagliato… Tutto sommato però è andata bene. Posso solo ringraziare il team Bucci e tutti gli sponsor, ci rifaremo a Vallelunga!

Foto: Bucci Moto