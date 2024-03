Si aprono i test ufficiali CIV: Pirro anticipa la pioggia a Misano

Ad un paio di settimane dal primo week-end di gara della stagione 2024, si riaccendono i motori del Campionato Italiano Velocità. Quest’oggi al Misano World Circuit Marco Simoncelli è andato in scena il day 1 dei test ufficiali Dunlop CIV, registrando la partecipazione di oltre 100 piloti. Considerando gli 80 minuti complessivamente a disposizione suddivisi in 3 sessioni per ogni categoria, si puntava a sfruttare al massimo il tempo a disposizione. Una giornata tuttavia interlocutoria complice il maltempo che ha di fatto limitato il lavoro delle squadre alla sola mattinata, offrendo comunque i primi interessanti verdetti. A catturare l’attenzione sono stati, inevitabilmente, quelli della top class Superbike.

Michele Pirro al top prima di pensare alla MotoGP

Michele Pirro è stato il protagonista indiscusso di giornata, conducendo la Panigale V4 R del Barni Spark Racing Team al top con il crono di 1’36”080. Tornato al consueto #51, il collaudatore Ducati ha lasciato a 3 decimi Luca Bernardi con Nuova M2 Racing Aprilia, da molti indicato come suo principale competitor. Un gran bel viaggiare alla seconda uscita stagionale in configurazione CIV Superbike, per quanto il pluricampione italiano non scenderà in pista domani perché impegnato da mercoledì nei test MotoGP in quel di Jerez de la Frontera. Un valido motivo per concedersi, a differenza di tanti altri, anche qualche passaggio sul bagnato…

Inseguono Honda e Yamaha

Che il CIV Superbike 2024 possa riservare un confronto-a-due tra Michele Pirro e Luca Bernardi lo riafferma il secondo incassato da Samuele Cavalieri, terzo con la seconda RSV4 di Nuova M2 Racing. Anche se in queste circostanze vige il tipico mantra “sono soltanto test”. Il vice-Campione 2020 di categoria ha preceduto nell’ordine Luca Vitali (Scuderia Improve Honda) ed Alessandro Delbianco. A proposito di DMR Racing, nuova struttura di riferimento Yamaha Motor Italia, non partecipa a questi test ufficiali Riccardo Russo a causa di un piccolo infortunio alla clavicola rimediato un paio di settimane or sono a Vallelunga.

Andrea Mantovani primatista in Supersport

Con l’intensità della pioggia andata man mano ad aumentare nel corso del pomeriggio, quasi tutti gli attesi protagonisti del CIV hanno optato per restarsene a braccia conserte ai box in attesa di buone nuove in vista della giornata di domani. Questo il caso di Andrea Mantovani (Mesaroli Racing Ducati), leader in Supersport davanti a Marco Bussolotti (ripartito da SGM Tecnic Ducati dopo il prolungato sodalizio con Axon Seven Team Yamaha) e Niccolò Castellini (Extreme Racing Service MV Agusta) con una top-3 racchiusa in un appena un paio decimi.

Matteo Gabarrini apre la nuova era della PreMoto3

Grande curiosità risiedeva attorno alla rinnovata PreMoto3. Come risaputo, nella entry class tricolore a partire da questa stagione tutti i partecipanti disporranno delle stesse Honda NSF250R già in uso nelle varie competizioni ‘Talent Cup’. Un cambiamento che sembra aver giovato eccome al figlio d’arte Matteo Gabarrini (Pasini Racing Team), neo-acquisto VR46 Riders Academy, in grado di rifilare addirittura un secondo ai più diretti inseguitori. Mentre in Supersport 300 ha ottenuto la miglior prestazione Emanuele Cazzaniga con Racestar Yamaha (atteso al via questo week-end della tappa di Barcellona della serie iridata), in Moto3 l’attesissimo Marcos Ruda (erede del Campione 2023 Vicente Perez Selfa in GP Project 2WP) ha regolato di poco Elia Bartolini (Lucky Racing Team) seppur rallentato da un piccolo inconveniente tecnico.

Photo credit: Dani Guazzetti