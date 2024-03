Superbike, Andrea Locatelli: a Barcellona un esame da superare

Il test in Catalunya è stato sicuramente fondamentale per Jonathan Rea, che in Australia ha vissuto debutto disastroso con la Yamaha, ma era importante anche per Andrea Locatelli. Il pilota italiano, che invece ha conquistato due podi a Phillip Island, vuole consolidarsi come uno dei top rider del Mondiale Superbike e il prossimo round a Barcellona è un esame che vuole passare. Le condizioni saranno diverse, poco grip stavolta, ma sempre la gestione gomme come tema centrale del weekend.

Superbike Catalunya: Locatelli fiducioso dopo il test

Locatelli venerdì ha chiuso con il sesto tempo assoluto, a 76 millesimi da Rea. Le sue sensazioni sono state positive nel complesso: “È stato interessante, sappiamo che possiamo avere un po’ di slittamento delle gomme rispetto a Phillip Island. Là c’era tanto grip, qui abbiamo una condizione diversa ed è importante capire cosa migliorare in termini di setup per gestirla. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, ho buona fiducia e buon feeling con la mia R1. Abbiamo fatto tanti giri e capito tante cose, ma le vedremo in gara perché quella può essere un’altra storia. Sono felice di aver fatto tanti giri con gomme usate giovedì, sfortunatamente nel long run dell’ultimo giorno ho avuto un problema tecnico“.

Locatelli ha anche raccontato di non essere del tutto a posto sul piano fisico, la caduta di Gara 2 in Australia gli ha lasciato qualche conseguenza: “Non sono al 100% fisicamente, dopo la caduta ho avuto del dolore al ginocchio. La fiducia sulla moto è abbastanza alta, come sempre, però il mio feeling quando provo a spingere non è del tutto presente. Ho qualche giorno per recuperare e poi spero di lottare nuovamente per il podio“.

Loka cerca la prima vittoria

Il tracciato di Barcellona non è quello più facile in cui puntare a vincere la prima gara in Superbike, però il pilota Yamaha ci proverà. Sicuramente la Ducati parte favorita, considerando l’ottimo stato di forma di Nicolò Bulega e le due triplette di Alvaro Bautista nel biennio 2022-2023. Nel test è andato forte anche Toprak Razgatlioglu con la BMW, quindi il turco non va sottovalutato.

Locatelli cercherà di essere della partita. In passato il round di Catalunya non è stato semplice per lui. Nel 2023 è migliorato, arrivando quarto in Gara 1 e terzo nella Superpole Race, chiudendo poi solo settimo Gara 2. Quest’anno proverà a fare un ulteriore step a livello di risultati. Yamaha crede in lui, Andrea Dosoli pensa che possa lottare per il titolo. Vedremo come andranno le cose a Barcellona.

Foto: Crescent Yamaha