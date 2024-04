CIV 2024 al via: gli orari e dove vedere le gare di Misano

Con i circus di MotoGP e Mondiale Superbike in “pausa”, questo fine settimana spetta al Campionato Italiano Velocità catturare l’attenzione di tifosi e appassionati. Al Misano World Circuit Marco Simoncelli va in scena il primo appuntamento della stagione 2024 dai tanti spunti e tematiche d’interesse. La prima uscita ufficiale con la nuova titolazione “Dunlop CIV”. La grande attesa per la top class Superbike con Michele Pirro a caccia del personale decimo titolo tricolore, ma insidiato dalle Aprilia di Luca Bernardi e Samuele Cavalieri e dalla Yamaha di Alessandro Delbianco. Passando per gli oltre 40 piloti attesi al via della Supersport fino al debutto della Honda NSF250R nella neo-monomarca PreMoto3 e alla ricerca dei nuovi equilibri in Moto3 e Supersport 300 dopo l’addio verso differenti lidi dei rispettivi Campioni 2023 (Vicente Perez Selfa e Bruno Ieraci). QUI le entry list.

Dove vedere le gare di Misano

La copertura dell’evento verrà garantita da Sky Sport MotoGP e FedermotoTV. La prestigiosa emittente trasmetterà le gare sul canale 208 a partire dalle 14:05 di sabato 6 aprile con Gara 1 Superbike e subito a seguire Supersport, Moto3, PreMoto3 e Supersport 300. Il giorno seguente si partirà alle 12:55 con la Supersport 300, dalle 14:40 spazio alla Superbike e alle restanti categorie. Per quanto concerne la piattaforma webtv della FMI, tutte le gare stagionali del CIV (e anche del CIV Junior) saranno visibili previo abbonamento al pacchetto “all season” al prezzo di 24,99 €. In alternativa è possibile usufruire del pacchetto “one round”, valido per il singolo week-end di gara al prezzo di 6,99 €. I tesserati FMI potranno invece vedere gratuitamente le gare, attivando il pacchetto “tesserato FMI”. FedermotoTV è disponibile tramite App sia su iOS che Android.

Gli orari del week-end

Sabato 6 aprile

14:05: Superbike – Gara 1

14:45: Supersport – Gara 1

15:25: Moto3 – Gara 1

16:05: PreMoto3 – Gara 1

16:45: Supersport 300 – Gara 1



Domenica 7 aprile

12.55: Supersport 300 – Gara 2

14.40: Superbike – Gara 2

15.30: Supersport – Gara 2

16.20: Moto3 – Gara 2

17.20: PreMoto3 – Gara 2

Info biglietti

I biglietti sono acquistabili su Ticketone (clicca qui per l’acquisto) e alle casse dell’autodromo nei giorni di gara. Venerdì ingresso gratuito. Di seguito i prezzi dei biglietti:

Sabato e domenica: Circolare intero: € 18 – Circolare ridotto: Donne, U18, Disabili: € 13 – Circolare ridotto Tesserati FMI, U14: € 1

Abbonamento SAB + DOM: Circolare intero: € 28 – Circolare ridotto: Donne, U18, Disabili: € 20 – Circolare ridotto Tesserati FMI, U14: € 2

Photo credit: Salvatore Annarumma