CIV Supersport esplosivo per la première di Dunlop

Che la Supersport nel nostro panorama nazionale godesse di ottima salute era un fatto conclamato. Di anno in anno capace di regalare spettacolo puro in pista, con grandi battaglie e schieramenti di partenza da “tutto esaurito”. Una spinta propulsiva alle sportive di media cilindrata altresì accentuata da quando, nel 2022, il CIV SSP ha sposato il regolamento “Next Generation” uniformandosi alla serie iridata. Prerogative che questa stagione, sulla carta, avrebbero potuto essere intaccate dall’introduzione del mono-gomma Dunlop. Incognite, tuttavia, prontamente sementite dai fatti. O meglio, dai numeri. Si è infatti raggiunta l’incredibile quota di 43 iscritti a tempo pieno. Cifre da capogiro per la categoria di gran lunga più nutrita del Campionato Italiano Velocità 2024, combinando professionisti affermati a talenti emergenti.

Parte la caccia all’erede di Simone Corsi

Attraverso questi elementi d’interesse si riaccenderanno i motori nel week-end al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il primo dei canonici 6 round da doppia gara ciascuno previsti dal calendario. Conquistato il titolo tricolore all’esordio, Simone Corsi si è guadagnato la meritatissima chance mondiale con Renzi Corse Ducati, lasciando delle incertezze su chi potrà succedergli nell’albo d’oro in un acceso confronto tra le principali case costruttrici: Ducati, MV Agusta, Yamaha, Kawasaki e persino la rientrante Honda. Insomma, il CIV Supersport non sembra aver pagato il cambio da Pirelli a Dunlop. Anzi, paradossalmente, ne ha addirittura giovato in termini di quantità.

Ducati favorita nel CIV Supersport

Sebbene a trionfare nel 2023 sia stata la R6, per questo 2024 la Panigale V2 si profila la moto da battere. L’armata-Ducati presenta un parterre di prim’ordine. Volete dei nomi? Andrea Mantovani (Mesaroli by VMR) e il vice-Campione 2023 Emanuele Pusceddu, accasatosi in Kuja Racing dopo l’improvvisa separazione dal J-Angel Racing Team. Più due “vecchie volpi” del calibro di Marco Bussolotti e il due volte Campione Davide Stirpe, ripartiti rispettivamente da SGM Tecnic e Garage 51 by Barni. In questa lotta intestina potrebbero presto emergere giovani piloti dalle comprovate doti velocistiche: Alessandro Sciarretta (miglior rookie 2023 con ZPM), Emanuele Vocino (Scuderia D’Ettorre), Edoardo Aquilano (Campione Pirelli Cup 600 2023 con Barni Spark) e Andrea Giombini (Broncos). Soltanto per citarne alcuni. Il Broncos Racing allestirà contestualmente uno junior team per seguire la crescita di Emanuele Tonassi e Mattia Capogreco.

Occhio a MV Agusta

I Ducatisti dovranno vedersela da una MV Agusta, in grande spolvero nelle prove ufficiali pre-campionato, affamata di vittoria. In particolare, la riconfermata coppia Extreme Racing Service (struttura di riferimento MV) composta da Luca Ottaviani (mattatore indiscusso dei test) e Nicolò Castellini. La casa varesina vedrà inoltre aumentare il proprio coinvolgimento nel CIV Supersport grazie al nuovo corso di J-Angel Racing. Il quale lascerà Yamaha affidando un paio di F3 800 RR a Matteo Patacca (già vincitore di gare nella serie) e Raffaele Fusco.

Yamaha punta su AltoGo e Promodriver

A proposito di Yamaha. Superato lo scotto del passaggio di Corsi a Renzi Corse, il team AltoGo rinnoverà i propositi ambiziosi scommettendo sul Campione del Mondo Moto3 2019 Lorenzo Dalla Porta, intenzionato a rilanciarsi dopo un’ultima parte di carriera tutt’altro che indimenticabile. Promodriver Organization ha deciso di investire sull’esperienza di Stefano Valtulini in sostituzione dell’insostituibile Massimo Roccoli. Anche Rosso e Nero ha rivisto i propri piani, ingaggiando Francesco Prioli complice la promozione alla top class Superbike di Roberto Mercandelli.

Il ritorno di Honda nel CIV Supersport

Nonostante le rimarchevoli defezioni di Roccoli (si alternerà tra Mondiale MotoE e gestione del suo team Roc’N’Dea con il socio-amico Alex De Angelis) e Mercandelli (atteso al debutto sulle 1000cc con Broncos Ducati), si registreranno se non altro dei graditi ritorni. Questo il caso della Scuderia Improve. Vincitrice con Ilario Dionisi nel biennio 2011-12, la compagine fiorentina rientrerà nella serie portando in pista la nuova CBR 600 RR affidata al Campione CIV SS300 2022 Leonardo Carnevali.

Presente anche Kawasaki e… il Sol Levante

Non mancheranno al via agguerrite squadre Kawasaki. Su tutte, Black Flag con il tri-Campione National Trophy 600 Roberto Farinelli, MRT Corse con il Campione NT 1000 2020 Agostino Santoro (al rientro dal brutto infortunio alla schiena patito nel 2023) e RM Racing con il ritrovato Michael Canducci. In tutto ciò si rinnoverà la storica tradizione dei motociclisti All Japan con la partecipazione prevista di Shogo Kawasaki (Axon Seven Yamaha) e la new entry Maiki Abe (VFT Yamaha).

CIV Supersport al via a Misano

Archiviata la mediocre parentesi nel Mondiale di categoria, il figlio del compianto Norifumi punterà subito a regalare un buon risultato a Fabio Menghi ed i suoi nel week-end per loro casalingo di Misano. Appuntamento sabato pomeriggio con la disputa di Gara 1, l’indomani Gara 2. Entrambe visibili su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming, previo abbonamento, sulla piattaforma FedermotoTV. Osservate speciali le gomme Dunlop, promosse a pieni voti dai piloti nei test pre-campionato. Resta più soltanto che mettersi comodi, con una griglia di partenza così il divertimento è assicurato!

Photo credit: Salvatore Annarumma

CIV SUPERSPORT 2024 – ENTRY LIST: