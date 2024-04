MotoE, Alessio Finello “A Le Mans inizia un nuovo campionato”

La zona punti in entrambe le gare, ma con la determinazione a raccogliere ben di più. Alessio Finello archivia così il primo round della stagione MotoE a Portimao. Un inizio su una pista nuova per tutti e col meteo che certo non ha aiutato, ma il pilota piemontese di FELO Gresini preferisce guardare i lati positivi. Si bacchetta per l’errore che ha condizionato la sua Gara 1 e vuole ridurre ben di più il divario rispetto ai primi. Ora c’è un lungo stop, ma Finello guarda già al secondo appuntamento a Le Mans: il primo obiettivo sarà la top 10, per poi continuare a progredire sempre di più.

Alessio Finello, un weekend MotoE non semplice. Partiamo dal giovedì di test “nullo”, ti ha condizionato?

Onestamente non mi ha influenzato molto, anzi nel primo turno ne abbiamo approfittato per metterci un po’ a posto anche in condizioni di bagnato, visto che ci mancava ancora qualcosina. Gli altri due turni invece secondo me erano al limite, con pista mezza asciutta e mezza bagnata. A qualcuno poteva servire, io ho deciso di non girare, anche perché era una condizione che non avremmo trovato nel weekend di gara.

Passiamo al primo turno del venerdì. Era davvero necessario farvi girare in quelle condizioni?

Alla fine era da provare, noi della MotoE eravamo i primi ad entrare in pista per capire com’era la situazione. Io sono entrato e ho trovato una pista molto sporca, infatti abbiamo girato in pochi, anche in Moto3 hanno girato pochissimi. Qualcuno doveva entrare per pulirla! Alla fine però è migliorata molto e siamo tornati in una situazione normale.

Come valuti le tue qualifiche?

Non ci sono state problematiche, anzi a livello di tempo sul giro sono state abbastanza positive. Siamo riusciti a migliorare e ad essere più veloci. Mi hanno sorpreso molto quelli davanti, che hanno fatto un miglioramento più netto del mio, però comunque siamo veloci e sempre più vicini a quelli davanti, questa è la cosa più importante. C’è da lavorare magari un po’ di più sulla strategia, ma ne abbiamo parlato e andremo sicuramente a migliorare.

In Gara 1 purtroppo c’è stata una scivolata, un errore o è successo qualcos’altro? Anche perché siete caduti in tanti.

Prima gara della stagione, quindi tanta foga, è un po’ più semplice commettere errori. Volevo fare subito bene e rimanere attaccato al gruppo, sapevo di poterlo fare, però è stato un errore di valutazione. Semplicemente avevo la scia del pilota davanti a me, sono arrivato quindi a fine rettilineo molto più veloce del solito, ma ho frenato sempre nello stesso punto. La curva 1 di Portimao è molto difficile perché va giù in discesa, ho frenato abbastanza forte per potermi fermare e mi si è scomposta un po’ la moto. In quel momento il GPS dell’airbag ha ‘visto’ un movimento brusco, quindi mi è esploso e non sono più riuscito a fermarmi. Sono finito in ghiaia, lì mi si è chiusa e sono caduto. Sono poi ripartito senza problemi, ho fatto la mia gara, anche se con un ritmo un po’ più lento, ma dopo l’errore l’importante era rialzarsi e finire la gara, alla fine abbiamo preso punti.

Gara 2 MotoE invece com’è andata?

Decisamente meglio anche come passo gara, ci siamo migliorati rispetto ai tempi delle crono. Il distacco dai primi però non mi piace, è troppo alto ed è una cosa che voglio diminuire. La nota positiva è che c’è stata una bella battaglia col pilota davanti a me. Ci siamo passati un paio di volte, poi ho sbagliato, anche questa è una cosa che devo migliorare, ma alla fine sono riuscito a ripassarlo ed a finire davanti. È un buon segno, qualcosa è cambiato rispetto all’anno scorso.

Nel complesso, dopo un weekend di gara come valuti le nuove gomme?

Le novità portate da Michelin sono state molto positive, adesso ci sarà la vera prova nelle altre piste, delle quali abbiamo già un feedback. Il primo riscontro però è molto positivo, hanno lavorato bene e va molto meglio per quanto riguarda le problematiche che avevamo.

Quali sono le aspettative per il prossimo round MotoE a Le Mans?

C’è un mese di tempo per allenarsi e tutto, sono focalizzato solo su quello. Le aspettative rimangono sempre quelle di Portimao: stare nei 10. In Portogallo non ce l’ho fatta, ma a Le Mans per me inizia un nuovo campionato. Non abbiamo fatto test né lì né nelle prossime piste. So com’è, mi sento veloce e sono in un momento psico-fisico molto positivo. Devo semplicemente concretizzare il momento, ma sono sicuro che sarà un’altra storia.

