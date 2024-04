MotoGP, KTM attende Dani Pedrosa “Deve solo dirci di sì”

Sembrava certa la wild card di Dani Pedrosa nel prossimo appuntamento MotoGP a Jerez. Dopo quanto fatto l’anno scorso sia sulla pista andalusa che a Misano, il tre volte iridato 125cc-250cc appare come il più valido candidato per mettere a referto un’altra comparsa mondiale. Ce lo ricordiamo, Pedrosa ha calamitato l’attenzione in quei due round, arrivando infine ad un soffio dal podio in entrambe le corse svolte sul tracciato tricolore. Sarebbe già un bel motivo per riprovarci e vedere dove può arrivare! Lo stesso Pit Beirer però ha spiegato meglio la situazione: non c’è ancora il sì del collaudatore di lusso di casa KTM, quindi bisogna attendere ancora per sapere se lo spagnolo sarà di nuovo della partita.

La rettifica di KTM

Non è passato molto tempo dalle parole rilasciate ai media tedeschi (qui i dettagli). Dopo quanto visto nel 2023, senza dubbio Dani Pedrosa è anche una grande “attrattiva” per la MotoGP attuale. Ma il suo 2024 non è ancora stabilito, anche se di recente s’è visto in azione a Jerez proprio per svolgere alcuni giorni di test privati. “Deve solo dirci di sì, siamo pronti per lui” ha infatti dichiarato Pit Beirer a motogp.com. Una sorta di ‘rettifica’ alle sue precedenti dichiarazioni, anche se l’idea rimane. “Sento che si sta preparando per questo, è davvero veloce” ha aggiunto, riferendosi agli ultimi test. “Non lo forzeremo mai a disputare una gara, l’ultima parola dev’essere la sua, lui deve dire ‘Voglio andare’.” In ogni dichiarazione Pedrosa vuole rimarcare la sua veste attuale di collaudatore, ma quanto fatto l’anno scorso ha mostrato che, una volta in gara, l’indole del pilota si fa ben vedere.

Un “conto in sospeso”

Si è ritirato nel 2018, da allora aveva disputato solamente una wild card al Red Bull Ring nel 2021. Una corsa segnata da un’incidente che, stando alle sue dichiarazioni, aveva lasciato il segno. Alla ripartenza però l’ormai ex pilota, o presunto tale, aveva messo a referto un’incredibile top 10! Non aveva più corso, nel 2023 KTM riesce a convincere Dani Pedrosa a disputare una wild card a Jerez. Dopo lo ‘sfizio’ della prima posizione nelle libere, chiude 6° e 7° nelle due gare sulla pista andalusa. Mesi dopo rieccolo in azione a Misano: certo per portare al debutto il chiacchierato telaio in carbonio, ma nelle due gare s’è preso un doppio 4° posto. Con il rammarico poi ammesso di un possibile podio mancato davvero di poco. Un ‘conto in sospeso’ appunto che potrebbe portare a quel sì che KTM ancora attende.

Foto: KTM Images/Polarity Photo