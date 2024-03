Maiki Abe: il figlio di Norifumi al via del CIV Supersport 2024

Il Campionato Italiano Velocità 2024 accoglierà un cognome leggendario. Maiki Abe, fresco ventenne figlio del compianto Norifumi, sarà al via del CIV Supersport alla guida di una Yamaha R6 allestita dal team VFT Racing. Rinnovando la lunga tradizione dei motociclisti All Japan nella serie tricolore, e sempre con il supporto della compagine diretta da Fabio Menghi, correrà a tempo pieno nel Bel Paese con il chiaro intento di rilanciarsi dopo la recente esperienza nel World Supersport Challenge (Europeo). Scontato dirlo, ma considerando la storia della sua “casata”, l’originario di Tokyo figurerà tra gli osservati speciali…

Esordio non facile sulla scena mondiale

Classe 2004, 20 anni compiuti lo scorso mese di gennaio, Maiki Abe finora ha bruciato le tappe. Forgiatosi nei vari campionati regionali Supersport del Sol Levante, un biennio in crescendo nell’All Japan ST600 aveva convinto Yamaha in primis e diversi partner subito a ruota a finanziare il suo “grande salto” sul palcoscenico internazionale per il 2023. Sotto le insegne VFT Racing Yamaha, nel Mondiale di categoria Abe Jr ha pagato a caro prezzo lo scotto del “novellino”. Ritrovatosi di colpo in una realtà nuova, con gomme, piste e ambiente tutti da scoprire, un grado di selettività superiore… insomma, una stagione tutt’altro che indimenticabile con un ventesimo posto in Gara 1 a Imola quale miglior piazzamento.

Maiki Abe nel CIV Supersport

Un’avventura complicata, ma sicuramente formativa in ottica futura. Un prosieguo di carriera che quest’anno, di comune accordo con VFT Racing, lo porterà ad affrontare una nuova sfida chiamatasi CIV Supersport (gommato Dunlop). Maiki Abe, con un positivo trascorso alla 8 Ore di Suzuka 2022, si cimenterà in uno dei campionati nazionali più prestigiosi e spettacolari, dove peraltro incrocerà un altro giovane pilota giapponese (Shogo Kawasaki, atteso al via con la R6 di Axon Seven Team). Un piccolo passo indietro per poi, questo è l’auspicio del diretto interessato, farne due avanti.

Le parole di Maiki Abe

Maiki Abe a Misano con una Yamaha R6 vestita con i colori MasterCamp VR46 (Credit: Dani Guazzetti)

Sceso recentemente in pista a Misano in preparazione al primo round stagionale previsto sul medesimo tracciato il 6-7 aprile prossimi, Maiki Abe punterà subito a regalare un risultato di spessore nella tappa di casa per la struttura gestita dall’ex pilota Fabio Menghi: “Sono grato per questa incredibile opportunità di gareggiare nel CIV Supersport, che promette di essere altamente competitivo. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno” ha commentato Abe Jr. Chissà quali emozioni proverà a correre nel campionato che nel lontano 1995 (allora sotto la denominazione di Assoluti Italiani di Velocità) incoronò Valentino Rossi Campione 125cc. Lui che ha già preso parte alle attività del MasterCamp VR46 Yamaha, conoscendo dal vivo proprio il nove volte Campione del Mondo…